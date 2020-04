BenQ wprowadza cztery nowe projektory, dla miłośników filmu i graczy

Sprzęt BenQ z serii Home Cinema to zarówno droższe projektory 4K z HDR, jak i przystępne modele Full HD.

BenQ TK850 i TK810 – nowe projektory 4K HDR dla kinomaniaków

Modele TK850 i TK810 obsługują rozdzielczość 4K i zapewniają HDR, jednocześnie dostarczając wysokiej jasności na poziomie odpowiednio 3200 i 3000 ANSI lumenów (czyli w granicach 970–1040 cd/m²).

BenQ TK850, wyróżnia się również szczególnie wysokim współczynnikiem kontrastu 30 000:1, a także dwoma wbudowanymi głośnikami o mocy 5W każdy. Wyświetla obraz o maksymalnej powierzchni 150 cali. Z kolei nieco tańszy TK810 oferuje kontrast rzędu 10 000:1, 100-calowy obraz i pojedynczy głośnik 5 W.

W obydwu projektorach BenQ zastosował technologię upłynniania obrazu, która używa algorytmów do korekcji efektu rozmycia przy szybko przemieszczającym się obrazie. Producent chwali przy okazji specjalny tryb sportowy, a także odwzorowanie kolorów na poziomie 98 procent w przestrzeni Rec. 709, co czyni projektory idealne do filmów.

Co ciekawe, obydwa te sprzęty posiadają dedykowany sklep z aplikacjami, a ten element funkcjonalności był zawsze piętą achillesową projektorów. Platforma ta nazywa się Aptoide TV i jest to alternatywny sklep Android TV.

BenQ TK685 i TK585 – projektory Full HD dla graczy

Jeśli chodzi o tańsze modele Full HD, są to projektory przeznaczone do grania, TH585 (obraz: 100 cali) i TH685 (150 cali). Odznaczają się odświeżaniem 120 Hz, a takżę niskim input lagiem rzędu 16 ms w przypadku TH585 i zaledwie 8 ms jeśli chodzi o TH685.

Ten drugi dokłada również kompatybilność z HDR. Obydwa z nich wyróżniają się także bardzo wysoką jasnością, rzędu 3500 ANSI lumenów, dzięki czemu powinny się sprawdzić nie tylko w zaciemnionych pokojach.

Projektory BenQ trafią do sprzedaży już wkrótce. Sugerowana cena modelu TK850 na rynek polski wynosiła 6939 zł. Jeśli chodzi o pozostałe modele, znamy ich planowane ceny na rynek brytyjski, a wyglądają one następująco (wg średniego kursu wymiany NBP z 8 kwietnia 2020):

TK810: 1159 funtów (około 5961 zł)

TK685: 649 funtów (ok. 3338 zł)

TK585: 559 funtów (ok. 2875 zł)

