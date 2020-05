Nowy sprzęt do kuchni w Black Friday

1. Czym jest Black Friday?

Czym jest Black Friday?

To tradycja amerykańska, która przypada na pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia. Zapowiada początek przedświątecznego sezonu zakupowego. Wiele sklepów oferuje przeceny do 70%, dając możliwość na kupienie prezentów w niższej cenie. Czarny Piątek dotarł do Polski i także u nas można znaleźć świetne oferty. W tym roku dzień ten wypada na 27 listopada, dlatego warto już teraz się przygotować. Znane są ogromne kolejki w tym dniu i jeśli chcemy ich uniknąć, możemy skorzystać ze sklepów internetowych.

Co opłaca się kupić w Black Friday?

W ten dzień promocje obejmują większość towarów. Do wyboru mamy sprzęt RTV i AGD, odzież, obuwie, kosmetyki, telefony, laptopy czy lodówki. To dobry moment na zakupy dużego sprzętu gospodarstwa domowego, ponieważ możemy zaoszczędzić. To także czas na świąteczne prezenty, które uradują naszych bliskich. Zbliża się także Sylwester, studniówka, a także śluby, dlatego można zdecydować się na idealną kreację. Najważniejsze jest, aby rozejrzeć się wcześniej po sklepach, aby później móc wybrać dokładnie to, co nam się podoba.



Co warto kupić do wyposażenia kuchni?

Jeśli myślimy o nowym wyposażeniu kuchni, to najlepszy moment na zakupy. Najpierw warto skupić się na sprzęcie AGD, który zazwyczaj kosztuje więcej. Do wyboru mamy: zmywarki, piec z piekarnikiem, lodówkę, okap, toster, ekspres do kawy, mikser, blender i gofrownicę. Oczywiście wybór zależy od naszych potrzeb. Jeśli chodzi o najpotrzebniejsze rzeczy, warto zdecydować się na: patelnie, garnki, naczynia żaroodporne, deska do krojenia, sztućce, formy do ciast i serwis obiadowy. Wszystko, czego nie kupiliśmy wcześniej ze względu na cenę, możemy zdobyć w Czarny Piątek za połowę wartości. Warto skupić się wtedy na dużym i drogim na co dzień sprzęcie.

Jak wybrać dobrą lodówkę?

Lodówka to najczęściej drogi zakup. Dlatego warto przed nim zapoznać się z różnymi parametrami, aby być pewnym, że będzie nam służyła na wiele lat. Pod uwagę powinniśmy wziąć typ, głośność czy ilość pobieranej energii.

Najpierw musimy wybrać między lodówkami wolnostojącymi lub do zabudowy. Wolnostojące wymagają więcej przestrzeni, ale możemy zdecydować się na jednodrzwiowe, dwudrzwiowe, typu french door lub multidoor. Te pierwsze to najczęściej wybierany typ. Charakteryzują się trzema szufladami i zamrażarką u góry. Istnieją także mniejsze typy o pojemności do 50 litrów. Możemy znaleźć różne wysokości od 100 do 200 cm, jednak szerokość wynosi zazwyczaj 60 cm. Najdroższe modele posiadają komorę świeżości, która reguluje wilgotność lub komorę zero, która utrzymuje w szufladzie temperaturę od 0 do minus 3 stopni. Dwudrzwiowe znajdziemy z zamrażarką – chłodziarką na górze, na dole lub po bokach, w tym przypadku chłodziarka jest po prawej stronie i zamrażarka po lewej. Ta ostatni opcja jest najdroższa i zapłacimy za nią od 2500 zł. Lodówki typu french door posiadają zamrażarkę szufladową. Chłodziarka posiada parę drzwi otwierających się w przeciwnych kierunkach, przez co otrzymujmy bardzo szeroką przestrzeń wewnątrz, świetną dla dużych blach ciast lub wielkich pieczeni. Zamrażarka do jedna szuflada z plastiku, która nie jest bardzo praktyczna. Ostatnim typem są lodówki multi door, z trzema lub czterema drzwiami. Taka lodówka posiada parę drzwi otwieranych przeciwstawnie, dzięki czemu zyskujemy szeroką przestrzeń. Tu także posiadamy komory zero i komory świeżości. Lodówki do zabudowy mają standardowe wymiary wys. 177,6 cm, szer. 55 cm, głębokość 55 cm. Większość modeli posiada chłodziarkę na górze i zamrażarkę na dole. Kosztują około 2200 zł z technologią No Frost, komorami zero i świeżości. Główną przewagą lodówki do zabudowy jest design – lodówka jest zamaskowana frontem meblowym, dzięki czemu nie wyróżnia się.

Jeśli już wybraliśmy typ, warto zastanowić się nad głośnością lodówek. Najczęściej podawana jest ona tylko na pracy kompresora, nie bierze pod uwagę systemu odmrażania. Te, które go nie posiadają, są najcichsze (ok. 35 dB). Urządzenia z systemem No Frost posiadają głośność od 37 dB do nawet 46dB.

Ilość pobieranej energii liczona jest w kategoriach i oznacza się je od A do G. Ta pierwsza mówi o najmniejszym stopniu zużycia energii. Obecnie na rynku można znaleźć kategorie A+ lub A+++, które są droższe. Każdy plus oznacza 20% mniej zużycia energii. Od nas zależy, który typ nam najbardziej odpowiada. Pozostaje pytanie, gdzie warto szukać promocji na Black Friday? Sprawdź najlepsze oferty w internecie, dzięki czemu unikniesz szału zakupowego. Istnieje wiele sklepów, które odliczają dni do Czarnego Piątku, zachęcając do przeglądania.

