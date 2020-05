Polacy boją się iść do kina. Co piąty mówi, że w ogóle nie wróci

Słynny reżyser Christopher Nolan ("Incepcja", "Mroczny Rycerz", "Dunkierka", "Interstellar") w marcu 2020 apelował na łamach Washington Post o to, aby utrzymać za wszelką cenę kina przy życiu. Nazwał je "kluczowym aspektem życia społecznego" i podkreślił, że gdy sytuacja z pandemią się uspokoi, to będziemy bardzo potrzebować kina.

Gdy ten kryzys minie, potrzeba przeżywania uczuć takich jak miłość, śmiech i smutek – wspólnie, przed wielkim ekranem – będzie silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Christopher Nolan

Czy jednak słowa Nolana znajdują odzwierciedlenie w polskiej rzeczywistości? Redakcja Gadżetomanii w tym celu zleciła badanie panelowi Ariadna, który został oparty na grupie 1084 osób w wieku od 18 lat wzwyż, a sondaż wykonano metodą CAWI.

Wyniki badania zleconego przez WP dotyczącego chęci Polaków do powrotu do kin (Ariadna)

Powyższe odpowiedzi odsłaniają zupełnie inny obraz. Jedynie 8 procent badanych nie może doczekać się momentu otwarcia kin i ruszy tam z powrotem przy pierwszej możliwej okazji.

Natomiast niemal co piąty (18 procent) respondent zaznaczył, że nie interesują go kina, nawet jeśli miałyby funkcjonować one z powrotem. Prawie taka sama grupa odpowiadających (17 proc.) być może poszłaby kiedyś do kina (choć nie odczuwa też jego braku), ale obawia się o epidemię.

Poza tymi skrajnościami, są jeszcze umiarkowani entuzjaści. Najliczniejsza (24-procentowa) grupa zaznaczyła, że co prawda nie brakuje jej wizyt w kinie, ale gdy tylko wróci taka możliwość, to chętnie się tam wybierze. Osób tęskniących za kinem, ale obawiających się — póki co — o epidemię jest nieco mniej, bo 22 procent. 11 proc. odpowiadających miało problem z udzieleniem preferencji.

Wniosek jest z tego następujący — przede wszystkim Polacy się obawiają o bezpieczeństwo. Aż 56 procent badanych wykluczyło jakiekolwiek wizyty póki nie skończy się sytuacja związana z koronawirusem.

Po drugie, więcej osób jest obojętna względem kin (35 proc.) niż takich, dla których kino jest naprawdę ważne (30 proc.).

Trudno tutaj winić Polaków o taką ostrożność – wynika ona z troski o bezpieczeństwo. Interesującym pytaniem jednak pozostaje to, czy kina będą w stanie finansowo przetrwać tak długo, jak Polacy pozostaną powściągliwi z wizytami.

Kiedy powrócą do nas kina? Tego jeszcze oficjalnie od rządu nie wiemy, ale zapewne stanie się to w niedługim czasie, bo dużo krajów europejskich postanowiło je już ponownie otworzyć.

Źródło: Gadżetomania