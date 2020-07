Mi band 4 - gdzie kupić?

Xiaomi Mi Band 4 – wodoodporność oraz bardzo długi czas działania

Model Mi Band 4 jest wodoodporny, dlatego też warto zdecydować się na jego zakup np. wtedy, gdy chcemy się udać na basen lub też na plażę. Wodoodporność przyda się również, kiedy na dworze będą panować niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, przykładowo rzęsiste opady deszczu. W urządzeniu na uwagę zasługuje także kolorowy i bardzo czytelny wyświetlacz, na którym bez problemu odczytamy informacje. Opisywany model pozwala na:

• mierzenie kroków,

• mierzenie pokonanego dystansu,

• zapoznanie się z informacjami na temat spalanych kalorii.

Xiaomi Mi Band 4 przyda się więc wszystkim tym osobom, które uprawiają sport, np. bieganie lub jazdę na rowerze. Zaletą jest także bardzo długi czas działania, co może przydać się np. podczas pokonywania dystansu maratońskiego.

Xiaomi Mi Band 4 – łatwe kontrolowanie muzyki i wiele trybów sportowych

Mi Band 4 pozwala zainteresowanym na łatwe kontrolowanie muzyki, dlatego też podczas uprawiania wybranych aktywności fizycznych nie będzie trudności z tym, aby słuchać swoich ulubionych utworów muzycznych. Ma się nad tym pełną kontrolę, dzięki czemu treningi upływają w przyjemniejszej atmosferze. Opaska cechuje się też obecnością licznych trybów sportowych, które mogą być wykorzystywane podczas uprawiania wielu dyscyplin. Z tego modelu mogą korzystać zarówno panie, jak i panowie. Urządzenie można dowolnie personalizować, ustawiając je na wybranych przez siebie parametrach. Dodatkowo zachwyca nowoczesnym designem oraz niezwykłą funkcjonalnością.

Xiaomi Mi Band 4 – prosty zakup oraz możliwość sprawdzenia zaufanych opinii

Ultranowoczesny model Xiaomi Mi Band 4 można nabyć w bardzo prosty sposób, ponieważ wystarczy mieć połączenie z siecią internetową. Zakupu można dokonać przez Ceneo.pl, gdzie porówna się między sobą oferty różnorodnych sklepów. Wszystkie oferty znajdzie się w jednym miejscu. Co najważniejsze, będzie można je porównać przede wszystkim pod kątem ceny. Zainteresowani znajdą również zaufane opinie, z którymi ekspresowo będą mogli się zapoznać, aby przekonać się do zakupu wspomnianego urządzenia. Zakupy da się zrealizować bez wychodzenia z domu, np. z poziomu swojej kanapy lub też w przerwie od pracy – w bardzo atrakcyjnej cenie. Mi Band 4 to designerskie urządzenie, które można wykorzystywać przez bardzo długi czas. Jednym z atutów tego produktu jest to, iż można go zabierać w każdą podróż, a do tego sprawdzi się nawet w najtrudniejszych warunkach atmosferycznych. Na Ceneo.pl znajdzie się wiele różnych opcji pochodzących z dobrze znanych sklepów internetowych. Pozostaje je tylko przeanalizować i wybrać dla siebie najlepszą ofertę ze wszystkich dostępnych.

Artykuł sponsorowany Ceneo