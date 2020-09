Lampa zabijająca koronawirusa? Japońska firma sprzedaje urządzenie za 3 tys. dolarów

Japońska firma Ushio we współpracy z Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku opracowała lampę Care 222, która ma być używana do dezynfekcji pomieszczeń, w których przebywają ludzie, jak np. autobusy, windy i biura. Urządzenie emituje światło ultrafioletowe, które zabija koronawirusa, nie zagrażając przy tym zdrowiu ludzi — poinformowała we wtorek 22 września agencja Kyodo, zaznaczając jednocześnie, że jest to pierwszy tego typu sprzęt na świecie.

Światło UV jest wykorzystywane jako skuteczny sposób dezynfekcji m.in. w medycynie i przemyśle spożywczym. Eksperci zaznaczają jednak, że stosowane zwykle w tych celach fale o długości 254 nanometrów są groźne dla ludzi. Wywołują m.in. mutacje DNA, a także mogą powodować raka skóry i szkodzić oczom.



Urządzenie opracowane przez japońskiego producenta emituje fale o długości 222 nanometrów, które nie wnikają w tkanki i nie stanowią niebezpieczeństwa dla ludzi. Przedstawiciele Ushio poinformowali, że lampa przeszła specjalistyczne badanie wykonane przez naukowców z Uniwersytetu w Hiroszimie, które wykazało, że takie światło w skuteczny sposób zwalcza koronawirusa.

Lampa za blisko trzy tysiące dolarów

Koszt lampy to 300 tysięcy jenów (2,86 tys. dolarów amerykańskich). Producent przyjmuje obecnie zamówienia wyłącznie do placówek medycznych, jednak w planach ma także obsługę wszystkich klientów, jeśli tylko uda mu się zwiększyć moce produkcyjne — informuje japońska agencja prasowa.

