Jeśli twoje rośliny ciągle więdną, to… czas przerzucić się na kwiaty Lego

Niby bycie dorosłym ma tę przewagę, że można robić to, co się chce i nikomu nic do tego. A na dodatek ma się jeszcze często pieniądze, więc droga do spełniania zachcianek wolna. Niektórzy krępują się jednak stawianiem zestawu z dinozaurami na półce.

Wie o tym Lego. Ci, którzy nie mają dzieci, by móc wytłumaczyć ewentualnie taki zakup, mogą poszukać czegoś dla siebie w zestawach dla dorosłych. Te powiększyły się o roślinną kolekcję.

Jedną z nowości jest drzewko Bonsai, mająca ok. 18 cm wysokości, 21 cm długości i 20 cm szerokości. "To ozdoba, która będzie się pięknie prezentować w każdym domu lub biurze" - zachęca Lego.

Nie oszukujmy się jednak — wygląd wyglądem, ale w klockach najlepsze jest ich składanie.

Zestaw dla dorosłych na szczęście też potrafi być wyzwaniem. Drzewko bonzai od Lego składa się w sumie z 878 elementów.

Nieco mniej ma zestaw bukiet kwiatów, bo 756. Przynajmniej "na oko" wygląda jednak, że to konstrukcja wymagająca większej precyzji.

Ceny? Za drzewko w polskich sklepach trzeba zapłacić 219 zł, za bukiet — ok. 280 zł.

W serii przygotowanej z myślą o dorosłych znajdziemy m.in. dom strachu (3231 elementów, 999 zł!) czy fortepian, kosztujący ponad 1400 zł.