Telewizory Samsunga z dużym ułatwieniem. Niesłyszący i niedosłyszący skorzystają na nowych funkcjach

Osoby z niepełnosprawnościami mogły do tej pory napotkać bariery w postaci niedostosowanych do podstawowych potrzeb funkcji telewizora - zauważył Samsung. Nowości w serii Neo QLED 2021 mają sprawić, że łatwiej dostosują dźwięk i obraz do swoich preferencji.

Tłumacz języka migowego pojawia się w kilku programach, będąc dużym ułatwieniem dla niesłyszących. Sęk w tym, że zajmuje on niewielką część ekranu.

Dlatego w telewizorach Samsung Neo QLED i innych, wybranych modelach, które pojawią się w 2021 roku, wykorzystano opracowany przez firmę Samsung algorytm sztucznej inteligencji (AI), który automatycznie rozpoznaje język migowy i powiększa obraz tłumacza aż o 200 proc.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: PrzeGryw – premiera konsoli PS5

Dlaczego to ważne? Twórcy rozwiązania podkreślają, że sam gest może mieć różne znaczenia w zależności od ułożenia ust i wyrazu twarzy tłumacza.

Użytkownicy będą mogli również wybrać obszar ekranu, który chcą powiększyć, jak również zmodyfikować powiększony obraz tak, by lepiej widzieć szczegóły, takie jak pytania wyświetlane podczas quizu czy tabele wyników prezentowane w transmisjach sportowych.

Inną interesującą opcją jest możliwość skorzystania z odrębnych napisów. Funkcja ta pozwoli wyświetlać tekst, który jest przeznaczony dla osób niesłyszących, ale w innym miejscu niż ten, który stanowi element nadawanego programu.

Samsung pokazuje funkcje na przykładzie kulinarnych przepisów — tekst nadawcy może je zasłonić.

Oprócz tego użytkownicy będą mogli zmienić w napisach kolory tła i tekstu, dodatkowo poprawiając ich widoczność.

Nowości w telewizorach Samsunga skierowane są również do osób niedosłyszących. Gdy ktoś z tego typu problemami chce słuchać programu głośniej, może to niekorzystnie wpływać na pozostałych odbiorców.

Samsung wprowadzi w swoich telewizorach jednoczesną obsługę kilku wyjść dźwięku. Osoby niedosłyszące będą mogły teraz korzystać z urządzenia łączącego się poprzez Bluetooth, by słuchać ścieżki dźwiękowej oglądanego programu ze wzmocnionym dźwiękiem, nie wpływając na wrażenia pozostałych widzów.

Nowości na pewno cieszą, choć może zastanawiać fakt, że trafiają do telewizorów tak późno. To żaden przytyk w stronę Samsunga, tylko smutna konstatacja — technologie ułatwiają każdemu życie, ale dalej potrafią niecelowo wykluczać.

A nie mówimy tu o niszy. Z szacunków opublikowanych na portalu niepelnosprawni.pl wynika, że liczba osób głuchych w Polsce sięga około 500 tys., a 900 tys. Polaków ma poważny uszczerbek słuchu.