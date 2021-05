Acer rozwiązał wór z nowościami. Czego tam nie ma

Dlatego bez zbędnego przedłużania i wstępów, przejdźmy do rzeczy.

Zacznijmy od nowości najciekawszej. A więc technologię SpatialLabs, która "przenosi świat wirtualny w wymiar fizyczny". Zmienia stereoskopowe doświadczenia 3D w nowy, intuicyjny i innowacyjny sposób. Treści — dosłownie — unoszą się przed monitorem, co pozwala twórcom ocenić efekt swojej pracy w czasie rzeczywistym z każdej perspektywy i to bez konieczności używania specjalnych okularów.

Acer zaszalał. Pierwszy laptop stworzony z surowców odnawialnych

"Sztuczka" polega na połączeniu funkcji śledzenia ruchów oczu, stereoskopowego wyświetlacza 3D i technologii renderowania w czasie rzeczywistym. Pierwsza wykorzystuje zestaw kamer umieszczonych w górnej części urządzenia, które śledzą pozycję i ruchy głowy i oczu użytkownika. Wyświetlacz prototypowego laptopa ConceptD SpatialLabs, który zostanie zapewniony uczestnikom programu dla deweloperów, obejmuje panel UHD 2D i układ ciekłokrystalicznych soczewek do stereoskopii połączony z nim optycznie w górnej części. Razem tworzą innowacyjny moduł, który można przełączać między trybem 2D i stereoskopowym widokiem 3D.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

Trudno to sobie wyobrazić dlatego trzeba będzie poczekać na pierwsze testy.

Acer powiększa rodzinę linii Swift. Jej najnowszym reprezentantem jest Swift X. Sprzęt ma być bardziej mobilny, a do tego wyposażony w procesor AMD Ryzen serii 5000 z architekturą Zen 3 oraz kartę graficzną GeForce RTX 3050 Ti, dysk SSD o pojemności do 2 TB i bateria 59 W z funkcją szybkiego ładowania, która umożliwia nawet 17 godzin pracy. Całość w metalowej obudowie o grubości 17,9 mm i wadze 1,39 kg oraz 14-calowym ekranem FHD IPS ze smukłymi ramkami. Do wyboru trzy warianty kolorystyczne: różowy, szary i złoty. Acer Swift X dostępny będzie w Polsce na przełomie czerwca i lipca 2021 r. w cenie od 3 999 zł.

Acer Swift X (Acer)

Z myślą o użytkownikach biznesowych powstała linia TravelMate P6, które skupiają się na maksymalnej wydajności w trakcie podróży. Dlatego Acer zarzeka się, że bateria wytrzyma 20 godzin pracy na jednym ładowaniu. Same laptopy mają 14-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 1920×1200 pikseli (proporcje 16:10), który w wybranych wersjach urządzenia można obrócić o 360 stopni. TravelMate Spin P6 (TMP614–52) i TravelMate P6 (TMP614RN-52) ważą odpowiednio ok. 1 kg i 1,1 kg. Ich obudowy wykonano ze stopu magnezu i aluminium, a więc z tworzyw wytrzymalszych i lżejszych od standardowych konstrukcji aluminiowych o tej samej grubości.

Acer TravelMate Spin P6 i Acer TravelMate P6 (Acer)

W środku znajdziemy procesor Intel Core i7 vPro 11. generacji, do 32 GB pamięci operacyjnej DDR4X i szybkie dyski SSD o pojemności 1 TB. Laptopy mają być odporne na przypadkowe upadki, nacisk, deszcz, wilgoć i ekstremalne temperatury. Tak przynajmniej twierdzi Acer. Cen i konkretnej daty premiery brak.

Aż czterech nowych modeli doczekają się Chromebooki. Wyróżniającym się egzemplarzem jest 17-calowy Acer Chromebook 317. Warto przy tym dodać, że Acer Chromebook Spin 713 i Acer Chromebook Enterprise Spin 713 to pierwsze na świecie Chromebooki spełniające normy platformy Intel Evo. Komputery wykorzystują moc procesorów Intel Core i7 11.

Acer Chromebook 317 (Acer)

Do tego dochodzą dwa, 14-calowe modele, które ykorzystują procesory Intel Core do 11. generacji włącznie i baterie z szybkim ładowaniem, zapewniające do 10 godzin pracy. Ceny? Acer Chromebook 514 dostępny będzie w Polsce w czwartym kwartale 2021 r. w cenie ok. 2 399 zł. Szczegółów na temat pozostałych modeli brak.

Nie mogło zabraknąć nowości dla graczy. Zacznijmy od monitorów Predator CG437K S, Predator X38 S i Predator X28. Najbardziej imponujący jest pierwszy z nich: 42 cale, 4K i odświeżanie 144 Hz oraz kompatybilność z technologią NVIDIA G-SYNC robią wrażenie.

Drugi może pochwalić się zakrzywionym panelem PS o przekątnej 37,5 cala i rozdzielczości 3840×1600 pikseli z odświeżaniem 175 Hz. Najmniejszy ma 28 cali, 3840×2160 pikseli ze wsparciem HDR i odświeżaniem 155 Hz. Ceny to kolejno: 7199 złotych, 9999 złotych i 5499 złotych.

Predator CG437K S (Acer)

Są też nowe laptopy. W telegraficznym skrócie: Tritona 500 SE oraz Predatora Helios 500 są napędzane procesorami Intel Core i9 jedenastej generacji i układami GPU NVIDIA GeForce RTX serii 30XX. Do tego 5. generacja wentylatorów AeroBlade 3D zapewniających lepsze chłodzenie, system dźwiękowy DTS:X Ultra, sterownik Intel Killer E3100 Ethernet, moduł Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650, a także oprogramowanie PredatorSense do zarządzania urządzeniem.

Predator Triton 500 SE (Acer)

Za Tritona trzeba zapłacić 1999 euro, za Heliosa 2499 euro. Polskich cen brak.