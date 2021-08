Gadżet dla fanów szwedzkich klopsów. Ikea rozdaje świece o ich zapachu.

Niestety świeczki HUVUDROLL, noszące tą samą nazwę o seria popularnych klopsików, nie znajdą się w regularnej sprzedaży. Można je zdobyć tylko biorąc udział w losowaniu, a to zaś zostało ograniczone do fanów Ikei zamieszkałych w Stanach Zjednoczonych.

10 lat programu Ikea Family

Stworzona przez markę świeczka jest częścią kampanii reklamowej celebrującej 10 lat istnienia programu Ikea Family na terenie Stanów Zjednoczonych. W trakcie jej tworzenia marce przyświecał cel stworzenia fanom marki możliwości odtworzenia w domu atmosfery ich sklepów.

Chociaż świeczka nie znalazła się w regularnej ofercie sklepu, od razu wzbudziła spore emocje wśród fanów Ikei. Wiele osób zwraca się do właścicieli marki z prośbą o wprowadzenie tego gadżetu do regularnej sprzedaży. Nie wiadomo jednak czy firma ulegnie tym prośbom. Należy się jednak spodziewać, że jeśli do tego dojdzie to nie wydarzy się to zbyt prędko.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

Możliwość zdobycia świecy

Aby zdobyć jedną z 1925 dostępnych świec, zainteresowane osoby muszą wziąć udział w loterii Ikea. Ponad 900 szczęśliwych zwycięzców otrzyma pudełko Store in a Box, w którym znalazły się stworzone przez firmę gadżety, w tym wspomniana świeca o zapachu szwedzkich klopsików.

W loterii mogą wziąć udział tylko posiadacze karty Ikea Family zarejestrowanej na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli więc macie znajomych lub rodzinę mieszkających w tym kraju i wiele, że należą do tego programu, warto się do nich odezwać z prośbą o wzięcie udziału w loterii.