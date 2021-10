W Polsce swe usługi oferuje aktualnie wielu agentów rozliczeniowych. Jednak nie każdy zapewnia korzystne warunki współpracy. Terminale płatnicze od Polskich ePłatności cieszą się obecnie wśród przedsiębiorców bardzo największą popularnością. Aktualnie jest to jeden z najchętniej wybieranych operatorów takich usług. A wszystko to dzięki niezwykle korzystnej ofercie oraz zapewnianiu swym klientom możliwości skorzystania z programu Polska Bezgotówkowa, który pozwala na bezpłatne korzystanie z terminali płatniczych. Sprawdźmy więc, dla jakich firm usługa ta sprawdzi się najlepiej. Dowiedzmy się też, czym kierować się przy wyborze terminalu POS.

Zalety płatności bezgotówkowych — czyli dlaczego warto wybrać terminal płatniczy?

Terminal płatniczy umożliwia przyjmowanie płatności bezgotówkowych. To z kolei zapewnia w dzisiejszych czasach naprawdę wiele korzyści. Można powiedzieć, że posiadanie takiego urządzenia to już właściwie zupełny standard w biznesie. Firmy, które mimo otaczającego nas postępu, wciąż przyjmują jedynie gotówkę, pozostają po prostu w tyle, tracąc przy tym swą powagę w obliczu klientów.

Konsumenci są dziś przyzwyczajeni do tego, że gdziekolwiek pójdą na zakupy, tam będą mogli zapłacić kartą, więc nawet nie noszą przy sobie tradycyjnych pieniędzy. Brak terminala płatniczego oznacza więc w gruncie rzeczy ogromne straty finansowe, co może doprowadzić nawet do konieczności zamknięcia biznesu.

Zobacz również: Samsung Chronos 700Z5A

Posiadanie terminala płatniczego przyczynia się przede wszystkim do kreowania wizerunku firmy, jako nowoczesnej i dbającej o komfort swych klientów. Nie da się też ukryć, że jest to po prostu bardzo wygodna forma rozliczeniowa, i to dla obu stron. Co więcej, jest znacznie bardziej bezpieczna, ponieważ właściwie całkowicie eliminuje ryzyko kradzieży. Jak widać, ma to same plusy.

Ile kosztuje terminal płatniczy?

Terminal płatniczy to urządzenie, którego nie trzeba kupować. Można wydzierżawić go od operatora. W przypadku Polskich ePłatności możliwy jest wynajem terminala stacjonarnego lub mobilnego na czas określony w umowie. W takiej sytuacji zobowiązani jesteśmy do comiesięcznego płacenia za korzystanie z urządzenia. Nie można jednak podać jednej, uniwersalnej kwoty, która określałaby koszt takiego abonamentu. Składa się na nią bowiem kilka czynników, w tym:

opłata za dzierżawę

opłata systemowa

opłata pobierana przez bank i wydawców kart.

Program Polska Bezgotówkowa — czyli terminal płatniczy za darmo na rok

Warto wiedzieć, że istnieje także sposób na to, by korzystać z terminala bez konieczności płacenia. A umożliwia to program Polska Bezgotówkowa, który stworzony został, aby umożliwić każdemu przedsiębiorcy łatwe wejście na rynek płatności mobilnych. Ta zmiana nie wymaga żadnej inwestycji, dlatego też akcja ta jest tak skuteczna. Skorzystały z niej już tysiące polskich firm.

Biorąc udział w tym programie, zyskujemy możliwość korzystania nawet z 3 terminali przez rok. I to bez żadnych opłat i abonamentu. Co najlepsze, w programie polska bezgotówkowa mogą wziąć udział zarówno nowe przedsiębiorstwa, jak i firmy, które działają już od wielu lat. Jest jednak kilka warunków, jakie należy spełnić, by przystąpić do programu. Jednym z takich wymagań jest brak przyjmowania płatności bezgotówkowych przez ostatnie 12 miesięcy. Warto zaznaczyć też, że program nie obowiązuje franczyzobiorców.

Jaki terminal płatniczy wybrać?

Przy przejściu na płatności mobilne, warto zastanowić się nad tym, jakie urządzenie będzie najlepsze dla naszej działalności. Na rynku dostępne są bowiem różne rodzaje terminali płatniczych. Różnią się one między sobą różnymi parametrami, od wyglądu, poprzez funkcje, aż po mobilność. Przeważnie dzieli się je na dwie główne kategorie, czyli terminale stacjonarne i mobilne. Pierwsze muszą być stale podłączone do zasilania, drugie zaś można mogą działać w dowolnym miejscu.

Warto wybrać takie urządzenie płatnicze, które zapewni jak największą wygodę w dokonywaniu transakcji. Terminal stacjonarny sprawdzi się na przykład w sklepach, czy w recepcjach — wszędzie tam, gdzie miejsce dokonywania płatności jest ''nieruchome''. Mobilny to natomiast doskonałe rozwiązanie przy sprzedaży na świeżym powietrzu, czy dla kierowców taksówek.

Terminale płatnicze od Polskich ePłatności — jak zamówić?

Zamówienie terminala płatniczego jest niezwykle proste. Wystarczy wejść na stronę agenta rozliczeniowego Polskie ePłatności i wypełnić formularz kontaktowy. Jest on naprawdę krótki, dlatego też cała procedura zajmie właściwie kilka sekund. Po jego przesłaniu pozostaje nam już jedynie czekać na telefon od przedstawiciela handlowego. Podczas rozmowy ustalone zostaną wszelkie szczegóły.

Pracownik obsługujący ustali też, czy nasza działalność kwalifikuje się do skorzystania z programu Polska Bezgotówkowa. Jeśli tak, możemy podpisać umowę na 12 miesięcy i przetestować, czy terminal rzeczywiście sprawdzi się w naszej firmie.

Artykuł sponsorowany Polskie ePłatności