Kevin sam w domu z klocków LEGO. W domu też są pułapki. Zobacz, jak wygląda zestaw

Już za dwa miesiące święta Bożego Narodzenia. A to oznacza nie tylko przyjście Mikołaja, ale również Kevina, który zapewne ponownie pojawi się w Polsacie. Tym razem nie musi być sam w domu, bo możesz go przygarnąć do siebie wraz z zestawem przygotowanym przez LEGO.