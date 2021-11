Wybieramy etui na smartfona. Jakie cechy ma dobra obudowa?

Szukając odpowiedniego modelu obudowy, powinniśmy zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. To one powiedzą nam, czy znalezione przez nas etui sprawdzi się w przypadku naszego smartfona.

Wygląd na samym końcu

Ostatnią kwestią, na którą powinniśmy zwrócić uwagę szukając odpowiedniego modelu, jest jego wygląd. Oczywiście, obudowa na smartfona powinna być w naszym guście, jednak jeżeli zdecydujemy się na ładny wizualnie pokrowiec, który wykonany jest z kiepskich materiałów, to nawet nie zdążymy się nim nacieszyć. Wiele produkowanych obecnie etui jest bardzo nietrwałych i potrafi zniszczyć się przy najlżejszym uderzeniu czy zadrapaniu. Szkoda więc inwestować swoje pieniądze w coś, co będziemy musieli wymienić już po kilku dniach.

Materiały to podstawa

Klientów powinno interesować solidne wykonanie pokrowca na smartfona. Jeżeli mamy taką możliwość, poprośmy sprzedawcę w sklepie o wyciągnięcie etui z pudełka i obejrzymy je dokładnie. Obudowa nie powinna nosić żadnych znaków użytkowania oraz być pozbawiona błędów fabrycznych, które mogą wpływać na jej odporność i wytrzymałość. Gdybyśmy takie zauważyli, poprośmy o inny egzemplarz lub szukajmy innego modelu.

Uniwersalne znaczy — do niczego

Szerokim łukiem omijamy także wszystkie etui, które zostały opisane jako uniwersalne, pasujące na każdy model smartfona. Tego rodzaju pokrowce prawie na pewno nie zabezpieczą odpowiednio naszego telefonu. Wiele z nich, ze względu na swoją budowę, może także ograniczać dostęp do wybranych funkcji, takich jak boczne przyciski czy aparat. Mając to na uwadze, powinniśmy szukać zawsze obudowy dopasowanej do posiadanego przez nas telefonu.