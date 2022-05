Rosja sięga po komponenty z chińskiego sprzętu AGD. Montuje je w swoich okrętach

Sankcje nałożone na Kreml w związku z wojną w Ukrainie, a szczególnie zakaz sprzedaży zachodnich technologii, odbijają się na rosyjskiej armii. Już wcześniej The Washington Post donosił, że Rosjanie są zmuszeni do używania chipów ze zmywarek i lodówek w niektórych urządzeniach wojskowych. Teraz Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy zwrócił uwagę na problemy z naprawą rosyjskich okrętów wojennych.

Główny Zarząd Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy zwraca uwagę, że problemy dotknęły m.in. marynarzy z 106. brygady okrętów nawodnych Flotylli Kaspijskiej Południowego Okręgu Wojskowego Rosji. Jest to jedna z jednostek wchodzących w skład grupy morskiej zaangażowanej w wojnę z Ukrainą. Jak zaznacza Ukrinform , jej żołnierze odmawiają teraz wykonywania misji bojowych ze względu na stan techniczny ich statków, a dowódcy próbują ukryć występujące trudności przed władzami.

Brak komponentów, a szczególnie chipów, nazywanych również półprzewodnikami to ogromny problem. Miniaturowe układy scalone są kluczowym elementem współczesnej elektroniki – od urządzeń AGD, aż po zaawansowane myśliwce, drony czy czołgi. Sankcje nałożone na Rosję ograniczyły dostawy chipów i innych komponentów elektronicznych specjalnie zaprojektowanych do użytku wojskowego, a także chipów podwójnego zastosowania (do użytku wojskowego, jak i komercyjnego), dlatego Rosjanie mogą decydować się na wyjmowanie ich z pralek, zmywarek czy nawet lodówek.