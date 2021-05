Na wstępie warto zaznaczyć, że pozbycie się z domu pająków wcale nie musi oznaczać zabijania ich. Pająki są przecież sprzymierzeńcami ludzi, które zjadają nie tylko uciążliwe dla nas muchy i komary, ale także o wiele bardziej szkodliwe stworzenia, jak na przykład mole czy pchły.

Jak pozbyć się pająków z domu — odstraszacze

Popularnym, a przy tym skutecznym sposobem na pozbycie się pająków z domu, jest odstraszacz dźwiękowy. Jest to urządzenie bardzo łatwe w użyciu, gdyż jedyne, co musimy zrobić, to podłączyć je do gniazdka elektrycznego. Wówczas odstraszacz pająków zacznie działać, wysyłając fale dźwiękowe o częstotliwości, której pająki nie tolerują. Nie zostają jednak w ten sposób zabite, a wypłoszone. Ludziom i zwierzętom domowym, takim jak psy i koty, odstraszacze dźwiękowe nie szkodzą.

Pamiętajmy przy tym, że w większości przypadków konieczny będzie zakup więcej niż jednego odstraszacza dźwiękowego. Powód? Każde urządzenie ma swój zasięg – zwykle jest ono w stanie objąć swoim działaniem powierzchnię około 30 m kw. Oznacza to, że jeden odstraszacz dźwiękowy wystarczy nam w zasadzie tylko wtedy, gdy mieszkamy w kawalerce. Do domu jednorodzinnego o powierzchni 120 m kw. będziemy zatem potrzebować co najmniej czterech sztuk.

Pamiętajmy, że liczba odstraszaczy dźwiękowych pająków powinna być też uzależniona od liczby pięter w naszym domu. Tylko zamontowanie odstraszacza dźwiękowego na każdej kondygnacji uwolni nas całkowicie od problemu z pająkami.

Jak pozbyć się pająków z domu — usuwanie pajęczyn

Pająków pozbędziemy się skuteczniej, jeśli sprawimy, że nie będą miały dokąd wrócić. W tym celu powinniśmy usunąć wszystkie pajęczyny, które znajdują się w kątach domu lub mieszkania. Najlepszy będzie do tego odkurzacz z długą rurą i małą ssawką, która umożliwi precyzyjne zebranie sieci ze ścian i sufitów. W przypadku kupna odkurzacza do usuwania pajęczyn warto też kierować się długością kabla i ciężarem urządzenia – chodzi w końcu o sprzątanie trudno dostępnych miejsc, dlatego należy jak najbardziej ułatwić sobie tę czynność.

Nie myślmy jednak, że samo usunięcie sieci pozwoli wygonić pająki. Ta czynność przyniesie skutek dopiero w połączeniu z innym sposobem, takim jak wspomniane użycie dźwiękowego odstraszacza . W przeciwnym przypadku pająk szybko utka sobie nową sieć i dalej będzie żyć w naszym domu.

Jak zabezpieczyć dom przed pająkami?

Którędy pająki wchodzą do domu? Powinniśmy sobie zadać to pytanie, jeśli chcemy, aby nasze lokum było wolne od tych stworzeń. Pająki mogą do nas wejść w zasadzie przez każdą szczelinę – pozwalają im na to przecież niewielkie rozmiary. Pajęczaki wchodzą jednak bardzo często przez okna. Warto więc założyć moskitierę na okna, która powstrzyma przed wejściem do naszego domu nie tylko pająki, ale też liczne owady latające, takie jak muchy, komary czy osy.

Moskitierę powinniśmy też zamontować na drzwiach wejściowych – wtedy ryzyko przedostania się pająków do domu jeszcze bardziej zmaleje. Moskitiera na drzwi rożni się od moskitiery na okno głównie rozmiarami – obie są bowiem przeważnie rozpinane na solidnej aluminiowej ramie.

Ostatnią metodą na zabezpieczenie domu przed pająkami jest kupno plastikowych pudełek. Dotyczy to tych domów, w których wiele przedmiotów przechowywanych jest w tekturowych kartonach będących rajem dla insektów. Gnieżdżące się tam owady przyciągają pająki. Przechowując rzeczy w plastikowych pojemnikach, pozbędziemy się więc jednej z najważniejszych przyczyn osiedlania się pająków. Pudełka do przechowywania z plastiku mogą mieć pojemność zarówno kilku, jaki i kilkunastu litrów – bez problemu wybierzemy więc te, które odpowiadają naszym potrzebom.

