Xiaomi Bebird M9 Pro – czyścik do uszu z kamerą i aplikacją już w sprzedaży

Xiaomi Bebird M9 Pro to tak naprawdę "smart patyczek do uszu", który jest bezprzewodowy, ma stację dokującą i łączy się z aplikacją w smartfonie. Dzięki specjalnym końcówkom i kamerze, użytkownik ma być w stanie idealnie wyczyścić uszy, nie wpychając wydzieliny do wewnątrz, co stanowi spory problem "tradycyjnych" metod czyszczenia.

Bebird M9 Pro łączy się ze smartfonem za pośrednictwem Wi-Fi. Wbudowany akumulator o pojemności 350 mAh można ładować z wykorzystaniem technologii Quick Charge. Pełny pozwoli urządzeniu działać do 90 minut. Jedno użycie w tygodniu przez 10 minut powinno więc wystarczyć, aby ładować sprzęt średnio co dwa miesiące.

Xiaomi Bebird M9 Pro (Xiaomi / Mi.com)

Jak wynika z informacji na forum mi.com, Bebird M9 Pro miał zostać wyceniony na około 37 euro, jednak ostatecznie trafił do sprzedaży w wyższej cenie. W serwisie Aliexpress można go już zamawiać za około 68 dolarów, czyli ponad 267 złotych. Dostawa do Polski jest darmowa.

Warto pamiętać, że produkty Xiaomi można znaleźć także w polskich, autoryzowanych salonach tego producenta.

Znajdziemy w nich głównie smartfony, ale inne produkty także tu sukcesywnie trafiają. Niewykluczone, że Xiaomi Bebird M9 Pro także będzie jednym ze sprzętów, które niedługo będzie można kupić w Polsce.