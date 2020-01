Rodzaje myjek ciśnieniowych i ich zastosowanie

Jak działa myjka ciśnieniowa?

Myjka wysokociśnieniowa to urządzenie wielokrotnie zwiększające ciśnienie wody. Jak działa?

Woda pod wysokim ciśnieniem doskonale usuwa brud, umożliwiając szybkie i dokładne wyczyszczenie nawet mocno zanieczyszczonych powierzchni.

Aby myjka mogła spełnić swoją funkcję, konieczne jest podłączenie jej do ujęcia wody oraz zasilania. Urządzenia ciśnieniowe mogą również czerpać wodę ze zbiorników, na przykład ze stawu, jeziora i beczki, gdyż wyposażone są w pompy ssąco-tłoczące. Rozwiązanie to umożliwia obniżenie kosztów zużycia wody, a także korzystanie z urządzeń w miejscach bez dostępu do instalacji wodnej.

Po podłączeniu myjki ciśnieniowej do źródła wody i zasilania uruchomiony zostaje silnik, który napędza pompę ciśnieniową w urządzeniu. Gdy silnik jest w ruchu, pompa tłoczy wodę pod ciśnieniem przez wąż do pistoletu, który połączony jest z odpowiednią lancą.

Mycie przy użyciu myjki ciśnieniowej polega na usuwaniu zanieczyszczeń za pomocą strumienia wody, którego siła powinna być większa niż siły utrzymujące zanieczyszczenia na powierzchni.

Parametry myjki – na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Wybierając odpowiedni model myjki ciśnieniowej, należy wziąć pod uwagę wielkość i rodzaj powierzchni oraz zabrudzeń, do których usuwania będzie stosowana. Dzięki temu możemy zdecydować się na urządzenie, którego parametry będą odpowiednie dla naszych potrzeb. Bardzo ważna jest waga myjki, zwłaszcza jeśli chcemy stosować ją w większej odległości od domu, na przykład na działce lub w altance.

Lekkie urządzenia są bardziej mobilne i mogą być łatwo przetransportowane w dowolne miejsce. Jeśli chcemy korzystać z myjki tam, gdzie dostęp do instalacji wodnej jest utrudniony, przydatna będzie funkcja zasysania wody (modele od K4-K7), umożliwiająca czerpanie wody ze zbiorników (stawów, jezior, beczek). Szukając myjki odpowiadającej naszym potrzebom, powinniśmy również zwrócić uwagę na zużycie wody.

Modele K2-K3 charakteryzują się mniejszym wydatkiem wody, dlatego idealnie nadają się do czyszczenia niewielkich obiektów. Myjki większych rozmiarów (klasy K4-K7) zużywają więcej wody, są jednak bardziej wydajne przy częstszych porządkach i przy myciu bardzo dużych powierzchni, takich jak na przykład tarasy, podjazdy, czy też elewacje budynków.

Kolejnym ważnym kryterium jest długość przewodu, dzięki któremu możemy podłączyć urządzenie do źródła zasilania. Można wybrać również urządzenie zasilane bateryjnie, wówczas wybór kabla nie będzie problemem.

Myjki wysokociśnieniowe mają także opcję zasysania środków czyszczących np. piany. W mniejszych modelach wykorzystywany jest do tego wężyk, a w większych system Plug 'n' Clean. Środek najlepiej nanosić przy pomocy pianownicy, którą montujemy przy pistolecie ciśnieniowym.

W zależności od tego, do jakiego celu jest nam potrzebna myjka, możemy zakupić do niej również dodatkowe akcesoria przeznaczone do różnych zadań, takie jak szczotki, dodatkowe filtry oraz różne lance.

Od typu lancy w dużej mierze zależna jest efektywność czyszczenia, gdyż odpowiada ona za rodzaj wykorzystanego do mycia strumienia. Strumień płaski zalecany jest do mycia rowerów i samochodów, punktowy do czyszczenia utwardzonych zabrudzeń (zeschnięty gips, błoto), a rotacyjny do usuwania

zabrudzeń ze schodów, chodników i podjazdów. Strumienie rotacyjny i punktowy nie są zalecane do czyszczenia aut czy innych wrażliwych powierzchni.

Rodzaje myjek ciśnieniowych

Myjki wysokociśnieniowe można zasadniczo podzielić na modele przeznaczone do wykorzystania wokół domu i do profesjonalnego zastosowania.

Myjki do użytku w domu i profesjonalnie

Myjki do użytku domowego Kärcher służą przede wszystkim do utrzymywania porządku wokół domu i w jego zewnętrznym otoczeniu, w tym również w ogrodzie.

Profesjonalne myjki wysokociśnieniowe przeznaczone są dla firm transportowych, sprzątających, warsztatów samochodowych, firm logistycznych, gospodarstw rolnych oraz myjni. Od myjek, które stosowane są wokół domu, różnią się przede wszystkim wielkością i wydajnością. Zapewniają doskonałą jakość czyszczenia, a także oszczędność czasu i zasobów.

Wśród myjek przeznaczonych do zastosowania w domu można wyodrębnić 3 klasy: wprowadzającą, średnią i premium.

Myjki ciśnieniowe klasy wprowadzającej wykorzystywane są do czyszczenia lekkich i średnich zabrudzeń oraz mniejszych powierzchni, takich jak rowery, samochody, motory, balkon, kampery i narzędzia. Ze względu na niewielkie rozmiary, lekkość i łatwość transportowania doskonale sprawdzą się także przy czyszczeniu mebli ogrodowych oraz altany na działce.

Myjki ciśnieniowe klasy średniej idealnie nadają się do mycia średnich i dużych zabrudzeń na większych powierzchniach oraz do częstszych porządków. Można zastosować je między innymi do czyszczenia balkonów, tarasów oraz schodów. Przy większych powierzchniach, na przykład podjazdach, chodnikach, alejkach i w przypadku niektórych fasad (wykonanych z sidingu, kamieni, płyty, cegieł) warto wypróbować urządzenia wysokociśnieniowe klasy premium.

Urządzenia klasy premium charakteryzują się z kolei dużą wydajnością, dzięki czemu doskonale sprawdzą się przy czyszczeniu większych i mocno zabrudzonych powierzchni, np. tarasów, elewacji, podjazdów, chodników, elewacji oraz przy częstych porządkach.

Myjki o różnych rodzajach zasilania

Myjki ciśnieniowe można również podzielić ze względu na rodzaj zasilania. Wyróżniamy w tym przypadku trzy główne rodzaje urządzeń: elektryczne, hybrydowe oraz spalinowe. Do użytku w otoczeniu domu najwygodniejsze są myjki elektryczne podłączane do kontaktu.

Urządzenia ciśnieniowe z napędem hybrydowym mogą być zasilane zarówno przez podłączenie do sieci, jak i bateryjnie. Dzięki temu istnieje opcja użytkowania ich w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej.

Myjki ciśnieniowe Kärcher z silnikiem spalinowym najczęściej wykorzystywane są przez profesjonalistów. Mogą być stosowane w miejscach, w których dostęp do prądu jest utrudniony.

Myjki małe i duże

Urządzenia ciśnieniowe dostępne są w różnych gabarytach. Najlżejsze i najmniejsze są myjki przeznaczone do użytku wokół domu, choć i w tym przypadku można zauważyć między nimi spore różnice. Myjki wprowadzające charakteryzują się niewielkim rozmiarem i są stosunkowo lekkie.

Przykładowo myjki typu K2-K3 (klasy wprowadzającej) ważą zaledwie od 4–10 kg. Nieco cięższe są urządzenia klasy średniej, czyli modele klas K4-K5, których waga wynosi od 10 do 14 kg. Spośród myjek do użytku domowego najcięższe są te należące do klasy premium – czyli K7 – ważące od 18 do 22,5 kg.

Zdecydowanie największą wagę posiadają myjki profesjonalne, których ciężar może przekraczać nawet 100 kg.

Myjki z funkcją podgrzewania wody

Na rynku dostępne mamy również myjki ciśnieniowe z funkcją podgrzewania wody, które wykorzystywane są przede wszystkim do profesjonalnego użytku. Funkcja podgrzewania wody to innowacyjne rozwiązanie – wpływa znacząco na zwiększenie skuteczności czyszczenia.

Wysoka temperatura pozwala skrócić czas czyszczenia nawet o 40% i jednocześnie zapewnia lepszy efekt końcowy. Ciepło wspomaga zarówno procesy chemiczne, jak i fizyczne, dzięki czemu możliwe jest szybkie usunięcie smaru, oleju oraz innych materiałów ropopochodnych.