Quebonafide promuje swoją trasę za pomocą… Windowsa 95. Tak jakby

Tatuaże na całym ciele, łącznie z szyją i twarzą, kolorowe włosy — Quebonafide już tak nie wygląda. Nowy wizerunek rapera nawiązuje do młodzieńczych czasów artysty. Przemiana ma zapewne związek z nadchodzącą płytą. Nawet jeżeli to ruch marketingowy, to dzięki tej akcji doczekaliśmy się jeszcze jednego powrotu do przeszłości.

Strona z informacjami na temat trasy koncertowej udaje… Windows 95. Na pulpicie znajdziemy plik o nazwie "Koncerty", gdzie znajdziemy miasta i szczegóły związane ze sprzedażą.

W Dokumentach, jak sama nazwa wskazuje, ukryto takie formalności jak FAQ czy regulamin. Do kosza wrzucono link prowadzący do aplikacji sprzedającej bilety na wydarzenia. Jest nawet Saper i Paint — popularne programy pełnią taką samą funkcję, jak w klasycznym Windowsie 95. Możemy zagrać i porysować.

Pomysł jest naprawdę ciekawy i przede wszystkim spójny z całą zmianą wizerunku Quebonafide. To kolejna oryginalna akcja w polskim raperskim środowisku. Przypomnijmy, że do płyty grupy PRO8L3M dołączano… antysmogową maskę.