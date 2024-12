Chcesz oszczędzić na świętach? Zastosuj te praktyczne rozwiązania

Boże Narodzenie to czas, który tradycyjnie wiąże się z wieloma wydatkami. Koszt przygotowania tradycyjnych potraw, kupowanie prezentów oraz zużycie energii mogą znacząco wpłynąć na domowy budżet. Choć nie mamy wpływu na ceny żywności i upominków , możemy aktywnie zarządzać zużyciem mediów, aby nieco oszczędzić.

Eksperci z serwisu liczysieenergia.pl radzą, by lampki były wyłączane na noc lub przy użyciu programowalnych timerów, które można wpiąć do gniazdka i ustawić, by automatycznie włączały i wyłączały oświetlenie o określonej porze.