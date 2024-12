Niemal każda pralka to ma. Dzięki temu oszczędzisz czas i pieniądze

Wyobraź sobie sytuację, w której odkrywasz plamę na swojej ulubionej sukience, a masz mało czasu do wyjścia. Pranie i suszenie mogłyby zabrać zbyt wiele czasu. Nawet po wirowaniu tkanina jest nadal mokra. Zamiast sięgać po suszarkę, warto zastosować pewien trik z pralką – ubranie szybko zrobi się suche!

Suszenie ubrań tradycyjnymi metodami może być frustrujące. Rozwieszanie ich na suszarce oznacza wiele godzin parowania i zajmowanie przestrzeni w pomieszczeniu. Para wodna często nie ma jak się ulotnić, powodując wilgoć na ścianach, co może prowadzić do pojawienia się grzyba. Wieszasz ciuchy na kaloryferach? Blokujesz przepływ ciepła, co zwiększa koszty ogrzewania.