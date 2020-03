Składana dwuosobowa łódź jak walizka. MyCanoe POP przewieziesz pociągiem i schowasz za szafą

Jako walizka zajmuje mniej więcej 23 x 64 x 89 cm przy wadze 22,7 kg. Po rozłożeniu to pełnoprawne canoe dla dwojga o długości około 4,4 metra i zalecanym udźwigu 208 kg. W przenośnej formie nie jest może maleństwem o wadze kilku kilogramów, ale i tak spokojnie MyCanoe POP zabierzemy ze sobą w podróż, nie posiadając samochodu.

Przygotowanie do pływania zajmuje od około 5 do 10 minut, więc kompaktowa forma wcale nie definiuje tego, że łódź składa i rozkłada się przez długi czas. Proces też nie jest skomplikowany.

Według producenta nawet zakładając, że codziennie byśmy jej używali i doprowadzali do stanu walizki, to nie zużyje się przez 10 lat. To dłuższy czas niż dla składanych ekranów (choć ich częstotliwość zginania jest dużo większa niż raz na dobę).

Kilka pakietów wyposażenia

W standardzie canoe ma dwa siedziska. Opcją są składane wiosła i ich mocowania oraz stabilizatory. Oczywiście wpływa to na końcową cenę, w końcu to dwa dodatkowe pakiety wyposażenia. Trzeba je też nosić w oddzielnym opakowaniu, ale to wciąż niezwykle kompaktowe rozwiązanie na tle tradycyjnej łódki.

Projekt MyCanoe POP został zapoczątkowany już w 2017 roku, ale teraz wchodzi w ostatnią fazę. Twórcy łódki proszą o wsparcie na Kickstarterze. Wysyłki będą realizowane w czerwcu. W zależności od pakietu opcje wyceniono od 849 dolarów (około 3450 złotych) do 1238 dolarów (mniej więcej 5025 złotych).

