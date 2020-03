Ewolucja usług płatniczych - czy na pewno potrzebujemy konta w banku?

Fintechy robią różnicę

Dzisiaj coraz więcej rzeczy można wykonać z poziomu aplikacji mobilnej, nie wspominając już o wersji desktopowej. To już nie czasy, gdzie w tych kanałach dostępne są tylko podstawowe funkcje, takie jak saldo, historia rachunku i wysłanie przelewu. Dzisiaj klient, który potrzebuje tylko takich bazowych funkcji bankowych, w ogóle nie musi mieć konta w banku. Obok molochów bankowych wyrosła nowa branża — fintech, czyli przedsiębiorstwa łączące technologię z usługami finansowymi. Zajmują się one pewnym wąskim wycinkiem działalności bankowej, ale robią to przeważnie bardzo skutecznie. Uwarunkowania prawne nie pozwalają im na razie przejąć wszystkich ról banków, ale, jak pokazuje praktyka, podstawy bankowości transakcyjnej są zastępowalne, a oferta finantechów nierzadko jest dużo bardziej atrakcyjna niż bankowa.

Kantor internetowy, czyli alternatywa dla konta w banku

Dobrym przykładem są serwisy płatnościowe czy kantory internetowe. Mają one najczęściej wbudowany portfel, w którym możemy przechowywać środki i zlecać przelewy. Do tego niemal każdy kantor internetowy jest platformą, która oferuje korzystniejszą i wygodniejszą wymianę walut niż banki, a większość z nich pozwala również oszczędzić sobie czasu i nerwów związanych z formalnościami. Wyobraźmy sobie na przykład sytuację czasowego pobytu w jakimś kraju. Możemy przebijać się przez skomplikowane procedury bankowe dla nierezydentów, legitymować się kolejnymi dokumentami i wreszcie otworzyć rachunek bankowy. Alternatywą jest skorzystanie z któregoś z dostępnych portali, takich jak kantor internetowy czy społecznościowa platforma wymiany walut, i płacenie rachunków czy realizacja przelewów za ich pośrednictwem.

Wymiana walut online również dla firm

Warto zwrócić uwagę, że rozwiązania takie dotyczą nie tylko osób indywidualnych. Bardzo często wspomniane instytucje są dobrze zoptymalizowane pod kątem biznesu. Dzięki nim można otworzyć konto w jakimś kraju i tam odebrać przelewy, a także skorzystać ze wszelkich udogodnień, jakie daje wymiana walut online. Z drugiej strony można zintegrować się z agregatorem przelewów i mieć dostęp do znacznie lepszej dla użytkownika infrastruktury. Nasi klienci otrzymają ekspresowe potwierdzenia, co jest nie tylko pożądane, ale zazwyczaj niemal konieczne w biznesie.

Platforma wymiany walut a płatności zagraniczne

Podobnie ma się sytuacja z internetowymi kantorami czy innymi portalami oferującymi płatności dla osób trzecich. Jeżeli chcemy przesyłać przelewy w danym kraju, możemy oczywiście otworzyć rachunek w banku — większość banków pozwala nawet na jakiś rodzaj automatyzacji przesyłki, np. masowe wprowadzanie przelewów. Jest to oczywiście korzystne rozwiązanie, ale pamiętać należy, że wiąże się to z wysyłką przelewów lokalnym systemem transakcyjnym. Fintechy bardzo często mają konta w większości banków w kraju, dzięki czemu nasze transfery będą w dużej części rozsyłane niemal ekspresowo. Nie bez znaczenia są też możliwości integracji, które są często znacznie lepsze niż w banku. Dobrym przykładem jest chociażby API Walutomatu (https://www.walutomat.pl/), pozwalające zasilać portfel dowolną walutą, wewnątrz systemu wymieniać i rozsyłać po Polsce lub wysłać za granicę.

