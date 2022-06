Korzystasz z usług Banku Millenium? Oszuści na ciebie czyhają

Klienci Banku Millenium powinni zwracać uwagę na wiadomości SMS, które otrzymują. Jak można przeczytać w serwisie dobreprogramy.pl , podejrzane wiadomości informują rzekomym ograniczeniu dostępu do konta bankowego. Ma ono mieć związek z "podejrzaną aktywnością". Sposobem, na rozwiązanie problemu, ma być otwarcie strony, do której odnośnik przesłano w SMS–ie.

Odnośnik ten oczywiście nie prowadzi do strony internetowej samego banku, a do fałszywego serwisu, który powstał w celu nielegalnego pozyskania wrażliwych danych klientów Banku Millenium.

Mail ten nie przypomina zbyt bardzo oficjalnej komunikacji rzeczonego banku, ale wykorzystuje jego oficjalne logo, co może wprowadzać odbiorców wiadomości w błąd. Co ważne, strona, do otwarcia której namawiają oszuści, obecnie już nie funkcjonuje.