Kolejny konkurent niegamingowego GPD. Minilaptop 8 cali MAL-FWTVPCM1 na Intel Pentium

Sprzęt jest mocno podobny do minilaptopa Chuwi MiniBook. Jak zauważa Liliputing, możliwe że to modyfikacja tego samego projektu. Komputer będzie dostępny w Japonii pod koniec kwietnia za 44 800 jednów (około 1720 złotych).

Ten niewielki laptop jest konwertowalny, czyli jego ekran o przekątnej 8 cali można obrócić 360 stopni przekształcając go w coś na kształt tabletu, tak jak ma to miejsce w innych konwertowalnych laptopach. Niewielkie rozmiary podyktowały rezygnację z touchpada na rzecz trackpointa (stosowanego do tej pory w Lenovo ThinkPad).

Czterordzeniowy energooszczędny Pentium

Pod maską znajdziemy energooszczędny i niewymagający większego chłodzenia procesor Intel Pentium Silver N5000 o 4 rdzeniach taktowanych w normalnym trybie zegarem 1,1 GHz, a w booście osiągającym 2,7 GHz. Towarzyszy mu 4 GB pamięci LPDDR4–2133 (niestety wlutowanej) i 128 GB przestrzeni dyskowej eMMC. Opcjonalnie można dołożyć nośnik SSD SATA w formacie M.2 2242.

Dotykowy ekran 8-calowy ma rozdzielczość full HD, ale w proporcjach 16:10, więc wynosi 1920 x 1200 pikseli. W ramce skrywa 2 Mpx kamerkę. Fabrycznie może pochwalić się zainstalowanym systemem Windows 10 Pro. W dodatku mamy takie porty jak trzy USB (3.0 typu C, 3.0 typu A i 2.0 typu A), miniHDMI, audiojack 3,5 mm, czytnik mocroSD. Łączność WiFi ac i Bluetooth 4.2, głośniki stereo i mikrofon, baterię 3500 mAh.

