Netflix ogłasza majowe premiery. Nowych tytułów nie zabraknie

Netflix zapewniał, że mimo opóźnienia produkcji nowych seriali i filmów z powodu pandemii COVID-19, nie zabraknie treści publikowanych na jednym z najpopularniejszych seriali VOD. W najbliższym miesiącu do biblioteki dołączą m.in. "Gęsia skórka", "Diuna", "Forrest Gump", "King Kong", "Psychoza" i "Blues Brothers".

Poszczególne filmy będą dodawane na przestrzeni całego miesiąca, jednak część z nich trafi na Netflix już 1 maja. Jeśli więc będziecie woleli spędzić majówkę w domu, to możecie skusić się, by obejrzeć m.in. "Sprawa honoru", "Czy to ty, czy to ja", "Złap mnie, jeśli potrafisz" czy "Uwolnienie".

Na Netliksie nie zabraknie jednak również produkcji oryginalnych. Od 1 maja będzie można oglądać m.in. "Blood & Water", "Hollywood", "Cały dzień i noc" oraz "Więcej niż myślisz". W dalszej części miesiąca pojawią się takie tytuły jak: "Valeria", "Słodkie magnolie", "Control Z" czy "Siły Kosmiczne".

Fani (zarówno starsi, jak i ci najmłodsi) doczekają się również nowych sezonów ulubionych seriali oraz programów:

"Pracujące mamy: Sezon 4"

"Scissor Seven: Sezon 2"

"Już nie żyjesz: Sezon 2"

"Restauracje na krawędzi: Sezon 2"

"Renowatorzy z Doliny Rdzy: Sezon 2"

"The Hollow: Sezon 2"

"Magik wśród ludzi: Sezon 3"

"She-Ra i księżniczki mocy: Sezon 5"

"Selling sunset: Sezon 2"

"Chłopaki z baraków: Serial animowany: Sezon 2"

"Dynastia: Sezon 3"

"Somebody Feed Phil: Sezon 3"

