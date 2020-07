Twórca "Gry o Tron" pisze książki na komputerze z DOS-em, Marek Krajewski - na starym iPadzie

Niby dziesięcioletni sprzęt Apple to nie to samo, co komputer z DOS-em, ale narzędzie prasy polskiego pisarza również zaskoczyło czytelników. Autor kryminałów wyjaśnił, dlaczego preferuje tablet, a nie klawiaturę i duży ekran.