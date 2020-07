Andy Warhol, Gwiezdne Wojny, Marylin Monroe i klocki Lego. Takiego zestawiania nikt się nie spodziewał

Zanim Lego wpadło na ten pomysł, przeprowadziło szereg badań. Wynika z nich, że 73 proc. dorosłych nie potrafi znaleźć odpowiedniego sposobu na odpoczynek. Ich rozwiązaniem ma być nowa linia zestawów o nazwie Lego Art.

To propozycja kierowana przede wszystkim do pasjonatów popkultury, która ma zachęcić do kreatywnego tworzenia własnych dzieł sztuki. Motywem przewodnim poszczególnych zestawów są bohaterowie komiksów Marvela, Gwiezdnych Wojen i znane postaci ze świata kultury.

LEGO® Star Wars The Sith (materiały prasowe)

— Wiemy, że dorośli po całym dniu pracy potrzebują się odstresować, dlatego zastanawialiśmy się, jak im w tym pomóc. Wierzymy, że dzięki tym projektom możemy zainspirować fanów filmu, miłośników sztuki, muzyki i designu do zanurzenia się w świecie sztuki i kreatywności związanej z ich idolami – tłumaczy Louise Elizabeth Bontoft, Senior Design Director z Grupy LEGO, po czym dodaje. — Wierzymy, że dzięki temu nowemu doświadczeniu dorośli odpoczną i zaangażują się w przemyślaną twórczą działalność, a efektem będą piękne dekoracje, które doskonale odzwierciedlą ich osobowość.

Co ciekawe, każdy z zestawów otrzyma dedykowaną ścieżkę dźwiękową. Znajdzie się na niej nie tylko muzyka, ale również anegdoty twórców "Iron Mana" czy "Gwiezdnych Wojen", jak też te związane z Andym Warholem i Beatlesami. Z nagrań dowiemy się m.in. co inspirowało twórców przy projektowaniu każdego z zestawów.

Lego Art. Jak to wygląda?

Zestawy LEGO Art są dwuwymiarowe i składają się z podstawy stanowiącej bazę i małych płytek. Powstałe w ten sposób dekoracje można przekształcać, a każdy z czterech zestawów posiada unikalną płytkę z sygnaturą i element ułatwiający zawieszenie na ścianie.

LEGO® Andy Warhol’s Marilyn (materiały prasowe)

Na dziś zestawy są cztery:

— LEGO® Andy Warhol’s Marilyn Monroe – pozwala odtworzyć słynne dzieło Andy’ego Warhola z 1967 r. przedstawiające Marilyn Monroe lub stworzyć je w jednej z trzech dostępnych gam kolorystycznych.

— LEGO® The Beatles –portret ulubionego członka zespołu: Johna Lennona, Sir Paula McCartney’a, George’a Harrisona czy Sir Ringo Starra. Z każdego zestawu można stworzyć wizerunek jednego z nich lub całego bandu, jeśli wykorzystane zostaną cztery zestawy.

— LEGO® Marvel Studios Iron Man – w tym zestawie na fanów Marvela czekają trzej superbohaterowie: Mark III, Hulkbuster Mark I czy Mark LXXXV.

— LEGO® Star Wars The Sith — z grona kultowych złoczyńców z odległej galaktyki można wybrać wizerunek Dartha Vadera, Dartha Maula, Kylo Rena albo przenieść dzieło na wyższy poziom, łącząc trzy zestawy w jeden duży wizerunek Dartha Vadera.

Zestawy trafią do sprzedaży 1 sierpnia. Za każdy z nich trzeba będzie zapłacić 549,99 zł.