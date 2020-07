Klimatyzator domowy - jaki wybrać? Czym się różnią poszczególne rodzaje

Letnie upały mogą być uciążliwe, a nie każdy może pozwolić sobie na instalację klimatyzacji do mieszkania. W takim przypadku przenośny klimatyzator domowy może okazać się świetnym rozwiązaniem. Jaki wybrać? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Klimatyzator domowy — jaki wybrać?

Klimatyzatory domowe dzielimy na przenośne oraz stacjonarne. Te drugie to nic innego jak klasyczna klimatyzacja montowana na stałe w danym pomieszczeniu lub w całym domu. Chociaż nie jest to najtańsze rozwiązanie, to użytkownicy cenią sobie je ze względu na duży komfort, jaki zyskujemy w czasie letnich upałów.

Praktyczniejszym (i tańszym) rozwiązaniem może okazać się przenośny klimatyzator domowy. Możemy go ustawić w miejscu, gdzie chcemy schłodzić powietrze, a następnie przestawić go do innego pomieszczenia. To również dobra opcja dla osób, które wynajmują mieszkanie lub z innych względów często się przeprowadzają.

Na rynku mamy dostępne dwa typy klimatyzatorów przenośnych:

Klimatyzator przenośny monoblokowy - składa się z części głównej wyposażonej w specjalną rurę, która musi zostać wystawiona za okno;

- składa się z części głównej wyposażonej w specjalną rurę, która musi zostać wystawiona za okno; Klimatyzator przenośny typu split - składa się z dwóch części, z których jedna jest wystawiana na zewnątrz, dzięki czemu chłodzenie jest wydajniejsze, a sprzęt cichszy.

Klimatyzator przenośny — wady i zalety

Chociaż klimatyzator przenośny wydaje się praktyczniejszym rozwiązaniem, a jego montażu nie trzeba wcześniej planować, to jak każde urządzenie ma swoje zalety i wady.

W przypadku klimatyzatorów monoblokowych ich największą wadą jest konieczność postawienia urządzenia w miejscu, gdzie może być otwarte okno, tak by rura odprowadzająca ciepłe powietrze mogła zostać wystawiona na zewnątrz. To sprawia, że do pomieszczenia, które chcemy ochłodzić, wpada dodatkowe ciepłe powietrze przez otwarte okno. Poza kwestiami praktycznymi jest to również nieatrakcyjne wizualnie. Dodatkowo sprzęt jest dość głośny.

Z tego względu o wiele większą popularnością cieszą się klimatyzatory typu split. Wymagają zwykle trwałego zamontowania obu części, ale są cichsze, ponieważ główna część chłodząca znajduje się na zewnątrz. Wyróżniamy kilka typów wewnętrznych jednostek klimatyzatorów split:

ścienne,

podsufitowe,

kasetonowe,

kanałowe,

stojące.

Warto w przypadku wyboru klimatyzatora typu split, zamówić usługę profesjonalnego montażu, ponieważ obie części urządzenia muszą być połączone ukrytymi kablami montowanymi najczęściej w suchej zabudowie.

Klimatyzator domowy — na co zwrócić uwagę?

Ostateczny wybór klimatyzatora domowego powinien być podyktowany naszymi potrzebami i budżetem, jakim dysponujemy. Warto przy tym zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

moc klimatyzatora — powinna być dopasowana do pomieszczenia, które chcemy ochłodzić; można przyjąć, że na 1 m² potrzebna jest moc 0,1 kW;

dobrze jeśli klimatyzator dodatkowo wpływa na wilgotność powietrza, dzięki czemu unikniemy skroplin;

filtry — na urządzenia z filtrem HEPA powinny zwrócić uwagę osoby z alergią oraz opiekunowie małych dzieci — klimatyzator może oczyszczać powietrze, co pozytywnie wpłynie na nasze zdrowie;

energooszczędność oraz możliwość zapewnienia stabilnej temperatury powietrza;

cena — rozbieżności pomiędzy cenami klimatyzatorów są bardzo duże, nawet jeśli porównamy sprzęty o tej samej mocy; im bardziej energooszczędne i cichsze rozwiązanie — tym droższe; jednak poza ceną zakupu warto również porównać późniejsze koszty eksploatacji urządzenia, by wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

Klimatyzator domowy a klimator

Klimatyzator przenośny bez rury? Są to tzw. klimatory, które działają jak połączenie nawilżacza powietrza z wentylatorem. Warto mieć na uwadze, że tego typu rozwiązania są mało wydajne i potrafią obniżyć temperaturę powietrza jedynie w małych pomieszczeniach.

Mogą sprawdzić się więc np. w pokoju dziecka, gdzie dodatkowo zależy nam na nawilżeniu powietrza w celach zdrowotnych. To również dobre rozwiązanie dla osób, które źle znoszą klimatyzację (która przesusza powietrze w pomieszczeniach), jednak należy mieć na uwadze, że rozwiązanie nie będzie tak sprawnie chłodzić w porównaniu z klimatyzatorem.

Mamy nadzieję, że udało wam się znaleźć odpowiedź na pytanie, jaki klimatyzator domowy wybrać. Więcej informacji na temat tego, jak radzić sobie z upałami, znajdziecie w naszych innych poradnikach: