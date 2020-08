Czytnik e-booków - jaki wybrać? Ranking 2020

Czytnik e-booków to jeden z najpopularniejszych gadżetów każdego miłośnika czytania. Różnią się od tabletów przede wszystkim rozmiarem, technologią e-papieru oraz dodatkowymi funkcjami. O tym, na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiedniego czytnika pisaliśmy już w obszernym poradniku, który znajdziecie tutaj.

Dzisiaj chcielibyśmy skupić się na przeglądzie najpopularniejszych modeli czytników e-booków na rynku i wybrać takie, które najlepiej spełnią oczekiwania użytkowników. Wybraliśmy 3 czytniki, które różnią się ceną i dodatkowymi funkcjami, tak by każdy znalazł coś dla siebie.

Czytnik — jaki wybrać? Ranking 2020

Jaki czytnik e-booków wybrać? Sprawdź nasze typy.

#3. Onyx Boox Nova Pro

To czytnik e-booków z ekranem powyżej 7-cali, dzięki czemu sprawdzi się nie tylko w przypadku e-booków, ale również wygodnie będzie na nim przeglądać pliki PDF. Wyróżnia go na tle konkurencji możliwość pobierania aplikacji ze sklepu Google Play, dzięki temu, że urządzenie obsługuje system Android.

Oczywiście nie wszystkie aplikacje działają dobrze i jest to raczej dodatek do głównej funkcji, czyli możliwości czytania i przeglądania e-booków oraz innych materiałów. Plusem jest jednak bardzo sprawnie działająca przeglądarka internetowa. Onyx Boox Nova Pro umożliwia również wygodne tworzenie notatek, dzięki wsparciu rysika Wacom, który jest dołączany do urządzenia.

W środku urządzenia znajdziemy procesor Cortex-A17 1.6GHz Quad-core i 2 GB RAM. Ekran obsługuje rozdzielczość 300 dpi, a czytnik wyposażono w złącze USB-C, Bluetooth oraz Wi-Fi. Ceny Onyx Boox Nova Pro zaczynają się od 1300 zł.

#2. Kindle Oasis 3

To flagowy model w rodzinie czytników Kindle, który od innych wyróżnia się przede wszystkim nowatorskim designem i aluminiową obudową. Ekran, podobnie jak w Onyx Boox Nove Pro ma 7-cali, ale obudowa jest asymetryczna, dzięki czemu łatwiej trzyma się go w jednej ręce. Co ważne, wyposażony w akcelerometr, jest wygodny również dla osób leworęcznych.

Kindle Oasis 3 został wyposażony w światełko z możliwością regulowania barw i podobnie, jak poprzednicy — jest wodoodporny. Niestety jego wadą jest brak polskiego menu oraz możliwości odtwarzania formatu EPUB. Na plus warto jednak wspomnieć o możliwości słuchania audiobooków (tylko w aplikacji Audible). Niestety jest to najdroższy z polecanych przez nas modeli, ponieważ ceny zaczynają się od 1500 zł.

#1. PocketBook Touch Lux 4

Zwycięzcą w naszym rankingu został PocketBook Touch Lux 4, który kupimy już za ok. 500 zł. Wygrywa zdecydowanie stosunkiem ceny do jakości, ponieważ w porównaniu do modeli z poprzednich lat, wyróżnia się bardzo długą pracą na baterii oraz solidną ilością RAM (512 MB). Jest też jednym z najlżejszych PocketBooków — waży tylko 155 g.

PocketBook oferuje możliwość odtwarzania 24 formatów plików, menu w języku polskim oraz kilka usprawnień, np. doświetlenie ekranu czy możliwość rozszerzenia pamięci z pomocą karty SD.

PocketBook Touch Lux 4 zwyciężył w naszym rankingu, ponieważ oferuje wszystko, czego można oczekiwać od czytnika e-booków, bez zbędnych dodatków, które zawyżają jego cenę. Jednocześnie oferuje wystarczająco możliwości, by spełnić oczekiwania większości osób, a wszystko to w rozsądnej cenie.

Czytnik e-booków — na co zwrócić uwagę?

Szybkie przypomnienie, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze czytnika e-booków. Rozwinięcie tematu znajdziecie w naszym poradniku.

rodzaj ekranu — zwróć uwagę, by wyposażony był w e-papier;

rozmiar — nieco większe lepiej sprawdzają się do odczytywania plików w formacie PDF, ale najważniejsze to dobrać taki czytnik, który wygodnie będzie leżeć w rękach;

obsługiwane formaty plików;

dodatkowe funkcje, np. doświetlenie ekranu;

parametry techniczne — jeśli wybieramy czytnik z licznymi funkcjami dodatkowymi, warto zwrócić uwagę na ilość RAM oraz procesor, by urządzenie się nie zacinało.

