To dobry moment, aby przygotować się do Cyber Monday!

Zakupy w ostatni piątek i poniedziałek miesiąca — Black Friday i Cyber Monday

W Stanach Black Friday to zawsze początek przedświątecznych wyprzedaży, czas pozbywania się zalegających stanów magazynowych, starych modeli czy letnich kolekcji. Odbywający się w ostatni piątek listopada festiwal wyprzedaży dotyczy głównie sklepów stacjonarnych, dlatego sklepy internetowe musiały stworzyć coś własnego, co pozwoli wykorzystać zakupowy szał klientów w tym okresie i tak w 2006 roku powstał Cyber Monday.

Cyberponiedziałek z miejsca stał się hitem, przynosząc sklepom setki milionów dolarów zysków i na stałe zajmując miejsce w amerykańskim kalendarzu. Obecnie oba handlowe święta rozlały się popularnością na cały świat. Z równie dużym entuzjazmem zostały przyjęte także w Polsce! W tym roku Black Friday odbędzie się 27 listopada, a Cyber Monday 30 listopada. Gotowi na zakupy?

Oszczędzaj na Cyber Monday

Czy to jest właśnie dobry moment, aby przygotować się na Cyber Monday? Zdecydowanie tak! Pamiętajmy, że w sklepach online największymi promocjami najczęściej objęte są zakupy dotyczące sprzętu RTV, AGD, komputera, sprzętu foto czy smartfona.

Cyber Monday, który odbędzie się w pierwszy poniedziałek po Black Friday, czyli 30 listopada, to będzie wyśmienita okazja do internetowych zakupów pełnych wyprzedaży, promocji, rabatów, zniżek i wszystkiego innego, co dotyczy okazyjnych zakupów. W ten magiczny poniedziałek, taniej niż zwykle możemy kupić właściwie wszystko — znajdziemy masę promocji na laptopy czy sprzęt fotograficzny, mega wyprzedaże na telewizory Full HD czy 4K, zniżki na zakup lodówek czy pralek, drony w okazyjnych cenach, potężne rabaty na smartfony, przeceny sprzętu audio czy choćby zniżki na wszelkiego rodzaju akcesoria, małe AGD.

Możemy być pewni, że z okazji Cyber Monday sklepy udostępnią naprawdę niezłe okazje do upolowania przez internet. A to oznacza, że jeżeli planowaliśmy dokonać większych zakupów, to może warto poczekać właśnie na ten dzień i zgarnąć mega rabaty?

Cyber Monday w Media Expert

W Cyber Monday warto odwiedzić różne sklepy online, lecz szczególnie stronę Media Expert — sprawdź, które z kilkuset produktów będziesz mógł kupić w szalenie niskich cenach! Potrzebujesz nowego laptopa? Pękła szybka w Twoim smartfonie, więc może warto go wymienić? Nowy młynek do kawy, a może czas na wypasiony ekspres ciśnieniowy? Nowa lodówka w najwyższej klasie energetycznej, bo stara żre już za dużo prądu? A może wymiana odkurzacza, tym razem na pionowy? Zbliżają się święta, więc może okazyjnie kupić konsolę dla dzieciaków? Sam musisz znaleźć odpowiedź na pytanie, czego chcesz i potrzebujesz.

W ramach przygotowań przygotuj sobie listę rzeczy, które chciałbyś kupić, a następnie obserwuj, jak będzie zmieniać się ich cena. Do wyboru masz setki marek i modeli, więc wybór nie będzie łatwy — już teraz możesz wybrać takie, które Cię najbardziej interesują.

W Cyber Monday na stronie Media Expert czekać będą rabaty sięgające nawet do 80% - a takie okazje zdarzają się tylko raz w roku!

Artykuł sponsorowany .