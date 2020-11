Zarysowana obudowa laptopa – co zrobić?

Jak niszczy się obudowa laptopa?

Zarysowania na obudowie laptopa najczęściej pojawiają się albo w wyniku niewłaściwego transportu (bez torby, etui, razem z innymi przedmiotami), albo w wyniku upadku urządzenia na ziemię. Najczęściej uderza on w podłoże jednym ze swoich narożników, co wynika z rozłożenia ciężaru wewnątrz obudowy. Efektem są najczęściej pęknięte bądź odłamane krawędzie obudowy. Zarówno uderzenie, jak i zarysowanie powierzchni kluczami nie ma wpływu na działanie komputera, jednak sprzęt nie wygląda wtedy zbyt dobrze. Wszelkie rysy i inne uszkodzenia prezentują się nieestetycznie podczas firmowych spotkań lub zajęć w szkole czy na studiach.

Sposoby na zamaskowanie uszkodzeń

Naklejki to nie tylko sposób na personalizację laptopa, lecz także doskonałe rozwiązanie pozwalające zamaskować wszelkie mniejsze uszkodzenia obudowy, a jednocześnie nadać jej wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru. Zaletą tego rozwiązania jest przede wszystkim prostota – zamawiasz wybrany wzór, który dzięki usłudze personalizacji możesz odpowiednio zmodyfikować. W efekcie otrzymujesz dokładnie taki rozmiar naklejki, jaki jest ci potrzebny. Sam montaż trwa kilka sekund. Co ważne, naklejkę można wielokrotnie odklejać i przyklejać bez obawy, że straci swoje właściwości. Bardzo dużą zaletą takiego rozwiązania jest odporność naklejki na kolejne uderzenia i drobne zarysowania, łatwo również ją wyczyścić. Jeśli rozlejesz kawę, wystarczy sięgnąć po ściereczkę i przetrzeć obudowę z naklejką. Do wyboru masz bardzo wiele zróżnicowanych wzorów i motywów, m.in. w stylu boho, shabby chic, industrialnym, orientalnym, a także ogrom krajobrazów i abstrakcyjnych kompozycji.

Żywica epoksydowa na większe uszkodzenia

Naklejki na laptopa sprawdzają się przede wszystkim przy zarysowanej obudowie. Co jednak zrobić, jeśli jej kawałek się po prostu odłamał? Ciekawym rozwiązaniem jest zastosowanie żywicy epoksydowej, wykorzystywanej np. w modelarstwie. W ten sposób naprawisz nawet nośne elementy obudowy laptopa. Żywica epoksydowa jest dostępna oddzielnie lub w zestawie z utwardzaczem, który trzeba wymieszać z tą substancją zgodnie z proporcjami podanymi przez producenta. Koszt takiego zestawu to około kilkudziesięciu złotych, choć oczywiście wszystko zależy od rodzaju materiału. Najpierw wymieszaj starannie oba składniki, a następnie przejdź do modelowania elementu wypełniającego szczelinę w obudowie laptopa. Zamiast żywicy możesz sięgnąć też po kit epoksydowy. Swoją konsystencją przypomina on plastelinę, dzięki czemu bardzo łatwo go modelować. Jeśli uszkodzenia są naprawdę duże, najlepiej udać się po pomoc do serwisu, w którym specjaliści ocenią, czy obudowę można w jakikolwiek sposób naprawić.

