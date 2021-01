Wojciech Szczęsny zdradził, skąd ma iPada i PlayStation. Zarabiają miliony, a gadżety dostają… za darmo

Skoro nie kupują, to dostają — można by pomyśleć. I faktycznie tak jest. Dla producentów sprzętu fakt, że gwiazda futbolu chwali się nowym gadżetem, to świetna reklama. Pamiętamy Roberta Lewandowskiego, który przed premierą PlayStation 5 zapozował z nowym kontrolerem.

Tyle że Wojciech Szczęsny wcale nie miał na myśli takiego barteru. Jak zdradził w rozmowie z futbolowym kanałem "Foot Truck", najnowsze gadżety bramkarz dostaje od… innych zawodników Juventusu.

Nie są to jednak prezenty, a forma kary.

Na przykład Cristiano Ronaldo — zdradził Szczęsny — kolegom z zespołu kupował MacBooki.

— W tym roku idziemy z prezentami! Święta trwają od września. Dostałem już dwa telefony, iPadzik, PlayStation. Człowieku, w święta to powysyłałem rodzinie prezenty od kolegów! Młody z PlayStation, wujek nowy iPhone — śmiał się golkiper reprezentacji Polski i mistrza Włoch.

Piłkarze muszą zrobić "prezent" kolegom jeśli dostaną czerwoną kartkę. Choć Szczęsny opowiedział o karach w Juventusie, można domyślać się, że w innych zespołach jest podobnie.

Niedawno Zlatan Ibrahimovic, gwiazda AC Milan, został "przyłapany" jak rozdawał piłkarzom nowe PlayStation 5. Ci rzecz jasna szybko pochwalili się upominkiem w mediach społecznościowych. Niewykluczone, że "Ibra" w ten sposób pokutował za drobne przewinienie.

Z lekką zazdrością możemy przyglądać się, jak bawią się bogaci piłkarze. Ceny MacBooków czy nawet iPhone'ów bardzo często ekscytują Polaków, tymczasem dla gwiazd futbolu to upominek w stylu bombonierki czy wina do trzech dych.