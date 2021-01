Rozbita skarbonka. Gdzie wymienić drobne? W wielu polskich miastach zrobisz to bardzo prosto i szybko

Zawsze srebrnymi i złotymi groszówkami można było poratować osiedlowy sklepik. Albo udać się do banku, by wpłacić sumę na konto. Tylko komu chce się zabierać reklamówkę pełną drobnych, czekać w kolejce i fatygować pracownika? No właśnie, to duży problem, przez który oszczędności nie były wykorzystywane. Na szczęście z pomocą przychodzi technologia.

W Katowicach niedawno stanął automat do przyjmowania drobnych. Jak informuje Dziennik Zachodni, w siedzibie Narodowego Banku Polskiego przy ul. Bankowej 1 w Katowicach stanął specjalny automat do wymiany monet.

Za pomocą nowego urządzenia klienci mogą łatwo i szybko zamienić drobny bilon — samodzielnie wpłacając zmieszane duże ilości polskich monet o nominałach od 1 grosza do 5 złotych, uzyskują potwierdzenie w postaci wydruku NBP

"Potwierdzenie wydruku" to niestety pewna wada urządzenia. Maszyna nie wypluwa pieniędzy sama. Z kwitkiem musimy podejść do kasy i dopiero wtedy otrzymamy wpłaconą kwotę.

Haczyk jest niewielki, bo i tak cały proces trwa krócej niż przekazanie pieniędzy pracownikowi banku.

Co ważne, Katowice nie są jedynym polskim miastem, w którym taki automat przyjmuje grosze. Maszyny znajdziemy między innymi w Lublinie, Szczecinie czy Białymstoku. Warto więc odwiedzić stronę lokalnej siedziby Narodowego Banku Polskiego, aby sprawdzić, czy sprzęt nie działa również w waszej okolicy.