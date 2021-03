MacBook Air 13 z procesorem Apple M1 – co warto wiedzieć?

MacBook Air 13 — chip Apple M1 zamiast procesorów Intela

Wiele mówiło się o planach Apple dotyczących stworzenia własnego procesora i tak oto na rynku pojawił się sprzęt Mac z chipem M1. Sam producent podczas premiery MacBooka Air 13 M1 zapewniał, że jest to rozwiązanie pozwalające osiągać nawet do 3,5 razy szybsze CPU oraz 5 razy szybsze GPU w porównaniu do wszystkich poprzednich modeli urządzeń z logo nadgryzionego jabłuszka. Wszystko dzięki obecności 8-rdzeniowego procesora oraz 16 mld tranzystorów, które zapewniają bardzo wysoką wydajność laptopów. Warto też zwrócić uwagę na zintegrowany system Neural Engine bazujący na technologii samouczenia się (ML). To właśnie dzięki niej aplikacje wykonują dużą część pracy za nas, np. ulepszają jakość obrazów czy dźwięków.

Najnowszy MacBook Air a czas pracy baterii

Mogłoby się wydawać, że wykorzystanie tak zaawansowanych technologii niekorzystnie wpłynie na wydajność baterii w przenośnych urządzeniach Apple. Okazuje się jednak, że akumulator polimerowo-litowy o mocy 49,9 Wh jest w stanie zapewnić do 15 godzin pracy MacBooka Air przy korzystaniu z internetu. Apple mówi również o 18 godzinach nieprzerwanej pracy urządzenia podczas oglądania filmów i seriali za pośrednictwem aplikacji Apple TV. Tak dobre parametry to w dużej mierze zasługa 4 energooszczędnych rdzeni w jednostce M1, które odpowiadają za obsługę podstawowych procesów.

MacBook Air 13 M1 bez wentylatora? To możliwe!



Laptop Apple z serii Air wyposażony w procesor M1 to także rewolucja pod względem wydajności termicznej. Producent nie zastosował w nim tradycyjnego wentylatora, którego zadaniem jest redukcja ciepła generowanego przez poszczególne jednostki systemowe. To jednak nie oznacza, że MacBooki Air będą się przegrzewać – Apple wdrożył innowacyjne rozwiązanie w postaci aluminiowego rozpraszacza, który pozwala utrzymać optymalną temperaturę podzespołów i to bez generowania hałasów.

MacBook Air 13 M1 – przegląd pozostałych funkcji



W laptopie Apple MacBook Air z 2020 roku znajdziemy nie tylko wydajny i energooszczędny procesor, wytrzymałą baterię czy nowoczesny system wentylacji, ale również wyświetlacz Retina z matrycą LED (IPS) o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 2560×1600 pikseli. Ekran notebooka zachwyca nasyceniem kolorów, których jest nawet do 25% więcej niż w tradycyjnej gamie sRGB. Do tego technologia True Tone oraz podświetlana klawiatura Magic Keyboard pozwalająca korzystać z laptopa nawet w nocy, bez dodatkowego oświetlenia. W MacBooku Air 13 M1 zainstalowano również 3 mikrofony, kamerę FaceTime czy też wygodny czytnik linii papilarnych Touch ID.

