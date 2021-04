Zwijany telewizor LG OLED R1 już dostępny w Polsce

Po raz pierwszy mogliśmy podziwiać model LG OLED R1 na targach CES 2019. Wtedy to LG obiecało, że już niedługo telewizor wejdzie do ich stałej oferty, przynajmniej w Południowej Korei. Widać jednak model szybko zrobił wrażenie wśród bogatszej części tamtejszego społeczeństwa, gdyż producent kilka miesięcy później rozpoczął jego sprzedaż w wielu europejskich krajach.

Telewizor o wielkości 65” może zostać, zgodnie z potrzebą, zwinięty w rulon, który będzie ukryty w srebrnej obudowie. Gdyby jednak użytkownik chciał mieć możliwość sprawdzania powiadomień na ekranie (na przykład przy słuchaniu muzyki), ekran może być pozostać częściowo rozwinięty. To co jednak najważniejsze, to właściwości techniczne. LG OLED R1 ma samodzielnie oświetlone piksele dzięki którym obraz osiąga jakość 4K Ultra HD.

Przechodząc jednak do odpowiedzi na pytanie, ile kosztuje tego rodzaju gadżet. Jeżeli marzymy o posiadaniu tego rodzaju sprzętu musimy zapłacić za niego aż 440 tysięcy złotych. Jest to i tak mniejsza kwota w porównaniu do, chociażby, Wielkiej Brytanii. Mieszkańcy tego kraju muszą wyłożyć na sprzęt aż 100 tysięcy funtów, czyli przy obecnym kursie jest to około 527 tysięcy złotych. Jak widać nie jest więc to urządzenie dedykowane do przeciętnego fana telewizji.

Nie tylko LG – Samsung również wprowadzi do sprzedaży zwijany telewizor

Warto jednak zwrócić uwagę, że również Samsung pracuje nad tego rodzaju telewizorem. Na stronie producenta możemy już znaleźć zakładkę dotyczącą zwijanych ekranów, jednak nadal widnieje na niej krótka notka, że więcej informacji pojawi się wkrótce. Można jednak mieć nadzieję, że konkurent LG będzie chciał uczynić swój sprzęt nieco bardziej przystępnym cenowo dla przeciętnego użytkownika. Jak jednak będzie faktycznie, czas pokaże.