Codziennie pijesz kawę? Eksperci mówią o licznych korzyściach

Liczne badania przeprowadzone przez ekspertów ds. żywienia i lekarzy dowodzą, że picie kawy może przynosić wiele korzyści dla naszego zdrowia. Ważne jednak, aby stosować się do zaleceń badaczy w tym zakresie, którzy uważają, że "zdrowa" ilość tego napoju mieści się w graniach od 3 do 5 filiżanek (nieprzekraczających zawartości 400 mg kofeiny) czarnej kawy dziennie. Nie dotyczy to jednak cappuccino, latte czy macchiato, które zazwyczaj zawierają dużo kalorii, cukru i tłuszcz. Należy też pamiętać, że niektóre leki lub schorzenia mogą ograniczać tolerancję na kofeinę, o czym pisaliśmy tutaj.



Korzystny wpływ kawy na zdrowie

Z analiz opublikowanych na łamach "The New England Journal of Medicine" wynika, że kawa jest bogata w związki bioaktywne. Mogą one poprawiać mikrobiom jelitowy (składający się ze zdrowych bakterii, które wspomagają trawienie i wzmacniają odporność) i zmniejszać tzw. stres oksydacyjny, występujący, gdy wolne rodniki przewyższają liczebnie przeciwutleniacze, co często prowadzi do uszkodzenia komórek w organizmie.

Na inne korzyści wynikające ze spożywania kawy zwróciła uwagę grupa AARP, która skupia się na kwestiach dotyczących życia Amerykanów po 50. Organizacja non-profit przyjrzała się dostępnym badaniom i wyłoniła pięć najważniejszych plusów spożywania tego napoju. Wśród nich można wymienić: mniejsze ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2, mniejsze ryzyko pojawienia się niewydolności serca, korzystny wpływ na pracę mózgu (niektórzy eksperci sugerują nawet, że kawa zmniejsza ryzyko demencji), poprawę nastroju oraz zwiększenie wydolności organizmu podczas treningu.