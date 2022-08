Bawią się w nich dzieci. Mogą być śmiertelnie niebezpieczne

Stali bywalcy miejscowości wypoczynkowych znają je doskonale. W trakcie wakacji dmuchane zamki pojawiają się w różnych rozmiarach i kształtach, ale łączy je jedno –duże zainteresowanie ze strony dzieci. Nie ma co się dziwić. W końcu ogromna, kolorowa zjeżdżalnia to dla wielu synonim dobrej zabawy. Niestety dmuchane zamki mają też ciemną stronę, o której mało kto wspomina. Chodzi o zagrożenie powodowane przez wiatr.

Czy dmuchane zamki są bezpieczne?

Zespół naukowców z University of Georgia pod przewodnictwem profesora Johna Knoxa przygotował ciekawe badanie, opublikowane w zasłużonym czasopiśmie Bulletin of the American Meteorological Society. Badacze przeanalizowali wszystkie znane przypadki wypadków z udziałem dmuchanych zamków, jakie nastąpiły w latach 2000-2021.

Okazuje się, że na przestrzeni dwudziestu jeden lat nadmuchiwane konstrukcje pochłonęły życie co najmniej 28 ofiar, z czego niemal wszystkie to dzieci. Łącznie doszło do 132 wypadków, w których rany odniosło aż 479 osób.

Jak wskazują naukowcy, dmuchane zamki mogą być niebezpieczne nawet w piękne, słoneczne dni, gdy na niebie nie ma nawet jednej chmury. Co więcej, to właśnie wtedy najczęściej dochodzi do śmiertelnych wypadków. Jest to rezultat nadchodzącej burzy i nagłego pojawienia się niżu atmosferycznego, przez co prędkość wiatru nagle przyśpiesza.

Zamek może wtedy stracić stabilność i się przewrócić, lub po prostu odfrunąć. Zdarzały się też przypadki, gdy przez zbyt silny wiatr dzieci spadały ze szczytu konstrukcji. Wszystkie te przypadki są bardzo niebezpieczne i mogą skończyć się poważnymi ranami, a nawet śmiercią.

Jak zabezpieczyć dmuchany zamek?

Zdecydowana większość wypadków nastąpiła ze względu na rażące zaniedbanie bezpieczeństwa. Już nawet niewielka prędkość wiatru może stwarzać ogromne zagrożenie, jeśli dmuchany zamek nie jest właściwie zakotwiczony w ziemi.

Należy przypiąć go za pomocą wytrzymałych lin, obciążyć konstrukcję workami z piaskiem i stale monitorować warunki pogodowe. Jeśli wiatr jest za szybki lub pojawiają się sygnały o nadchodzącej burzy, trzeba jak najszybciej ewakuować bawiące się dzieci i rozmontować konstrukcję. Inaczej skutki mogą być katastrofalne, co pokazuje nagranie z monitoringu w Rosji:

Autorzy badania podkreślają, że nie należy poddawać się panice i rezygnować z korzystania z dmuchanych zamków. W końcu dzieci je uwielbiają, a dla wielu to obowiązkowy element wakacyjnego wypoczynku. Po prostu przed wejściem na szczyt konstrukcji trzeba upewnić się, że dmuchany zamek został postawiony zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.