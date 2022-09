Chiny odkryły na Księżycu nowy minerał. Changesite-(Y) może być paliwem przyszłości

"Hel-3 jest stabilnym izotopem helu. Różni się od najpowszechniejszego helu-4 tym, że posiada tylko jeden neutron zamiast dwóch w jądrze atomowym. Przez wielu hel-3 uważany jest za pierwiastek przyszłości. W połączeniu z deuterem, czyli izotopem wodoru, wyzwala energię w ilości, którą można by porównać do reakcji termojądrowej. Zresztą zwykle otrzymywano go na Ziemi z rozpadu trytu, który jest składnikiem broni nuklearnej" – tłumaczy Michał Prokopowicz w artykule o znaczeniu helu-3.