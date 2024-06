Do czego służą czarne kropki na szybach? Kierowcy nie mają o tym pojęcia

Ten drobny, ale istotny szczegół na szybach z pewnością przyciągnął twoją uwagę, zwłaszcza że można go znaleźć niemal w każdym nowoczesnym samochodzie . Starsze modele zazwyczaj takich kropek nie posiadają. Nie jest to jednak "moda" w świecie motoryzacji, a raczej techniczne rozwiązanie, które warto znać.

Czarna, kropkowana obwódka wokół samochodowych szyb, czyli tzw. frit (potocznie "fryta"), jest niezwykle istotnym elementem poprawiającym bezpieczeństwo jazdy. Szczególnie ważne są kropki na lusterkach wstecznych, które pomagają zapobiegać oślepieniu kierowcy przez światła aut z tyłu. Dzielą one także obraz na dwie sfery wizualne: asferyczną i sferyczną.

Sfera asferyczna poszerza pole widzenia, eliminując martwe punkty, co jest kluczowe dla bezpiecznej jazdy. Mimo to, wielu kierowców nie docenia tego rozwiązania, choć jest to swoisty "czujnik", który warto wykorzystać. Sfera sferyczna charakterystyczna dla starszych modeli samochodów jest mniej zaawansowana technologicznie.