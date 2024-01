Jak zdobyć ulgę na internet i ile możesz zaoszczędzić?

Żyjemy w erze cyfrowej. Rozliczanie PIT przez Internet jest możliwe dzięki rządowej platformie Twój e-PIT . Warto więc poznać, kto ma prawo do ulgi na Internet i jakie kwoty można otrzymać.

Wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego, elementów sieci, instalacji, rozbudowy lub serwisowania nie są objęte ulgą. Nie można również odliczyć opłaty aktywacyjnej za dostęp do Internetu.

Aby skorzystać z ulgi na Internet, trzeba być osobą rozliczającą się za pomocą formularzy PIT-28, PIT-36 lub PIT-37 i dołączyć do nich załącznik PIT/O. Dodatkowo, konieczne jest udokumentowanie wydatków na usługi internetowe. Ważne, aby takie dokumenty zawierały:

Według informacji na stronie podatki.gov.pl, prawo do korzystania z ulgi przysługuje tym, którzy nie korzystali z niej w przeszłości lub po raz pierwszy skorzystali z niej w deklaracji za rok 2022. Ulga ta może być odliczona tylko w dwóch kolejnych latach podatkowych. Oznacza to, że jeśli ktoś odliczał ulgę np. w 2020 roku, to w 2024 roku już nie będzie mógł tego zrobić.