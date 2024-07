O tych funkcjach żółtych przycisków na przejściach nie miałeś pojęcia

Światła na przejściu dla pieszych mogą zmieniać się automatycznie lub po naciśnięciu żółtego przycisku na słupie, który wyposażony jest w czerwony wyświetlacz i często wydaje krótkie dźwięki. Używamy go, aby zainicjować szybszą zmianę świateł. Okazuje się jednak, że to proste urządzenie ma znacznie więcej funkcjonalności.

Po naciśnięciu przycisku, pojawia się komunikat "proszę czekać". Gdy światła zmienią się na zielone, panel wskazuje na przejście przez jezdnię. Choć może się wydawać, że urządzenie jedynie służy do przyspieszenia zmiany świateł, w rzeczywistości posiada dodatkowe funkcje. Przykładem są systemy dźwiękowe , które różnią się w zależności od koloru świateł i informują niewidomych o aktualnej sytuacji na przejściu.

Kolejną funkcją są wibracje . Niektóre przyciski ukryte pod panelem zaczynają wibrować po kliknięciu, zmieniając intensywność wraz ze zmianą świateł, co informuje niewidomych o możliwości przejścia. Na panelu znajdują się także wypukłe oznaczenia w alfabecie Braille’a, które informują o strukturze przejścia, np. o obecności wyspy pomiędzy jezdniami. Takie elementy pomagają niewidomym bezpiecznie poruszać się po ulicach.

Od momentu wprowadzenia przepisów, które wymagają zatrzymania się pojazdów na przejściu przed pieszymi, nastąpił wzrost niebezpiecznych sytuacji i wypadków. Piesi często myślą, że mają bezwzględne pierwszeństwo, co prowadzi do lekkomyślnego wchodzenia na jezdnię. Dla kierowców jest to szczególnie stresujące, gdyż obawiają się, że ktoś znienacka wejdzie im przed maskę.