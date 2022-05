Twórcy turbiny dołożyli starań, aby dało się z niej korzystać w zróżnicowanych warunkach. Dlatego urządzenie zostało zbudowane tak, aby do działania nie potrzebowało wartkiego nurtu – będzie działać także tam, gdzie prędkość wody nie przekracza metra na sekundę.

Turbina Idénergie jest także przyjazna dla środowiska – zdaniem twórców testy wykazały, że forma zbliżona do turbiny Darrieusa zapewnia pełne bezpieczeństwo żyjącym w wodzie zwierzętom i nie powoduje u nich żadnych urazów. Z myślą o środowisku dobrano także materiały, z których wykonane jest urządzenie.

Co więcej, konstruktorzy zadbali także o maksymalną bezobsługowość. Wbudowanie generatora w wodoszczelną obudowę pozwoliło na eliminację wału napędowego, dzięki czemu turbina ma oferować długą pracę bez potrzeby konserwacji czy jakiejkolwiek obsługi.

Ukłonem w stronę użytkowników jest także prostota montażu, który nie wymaga żadnego doświadczenia czy specjalistycznych narzędzi – wystarczy zakotwić podstawę w poprzek nurtu płynącej rzeki. Co więcej, urządzenie może zostać dostarczone w stanie rozłożonym, do samodzielnego montażu, w dowolne miejsce świata.

Do złożenia i instalacji mają wystarczyć tylko klucze imbusowe, a rozwiązanie to – jak przyznają twórcy – było inspirowane meblami Ikei. Turbina Idénergie ma w optymalnych warunkach wydajność 12 kWh, co zdaniem twórców odpowiada potrzebom pojedynczego gospodarstwa domowego.