Turbina ENLiL to dzieło inżynierów z politechniki w Stambule i firmy Deveci Tech. Hybrydowa konstrukcja, wykorzystująca także niewielki panel słoneczny , jest osadzona na pionowej osi, dzięki czemu nie wymaga wiele miejsca.

Wydajność turbiny, mimo jej niewielkich rozmiarów, jest całkiem duża. Twórcy zapewniają, że to nawet 1 kW na godzinę, co w skali doby powinno – teoretycznie – wystarczyć do zaspokojenia potrzeb dwóch niewielkich gospodarstw domowych.