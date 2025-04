Przełom w biotechnologii. "Wskrzesili" wilka strasznego sprzed 10 tys. lat

Colossal Biosciences z Dallas dokonało niezwykłego osiągnięcia, ogłaszając narodziny trzech szczeniąt wilka strasznego, gatunku wymarłego ponad 10 tys. lat temu. Dzięki zaawansowanej technologii biotechnologicznej, naukowcy wykorzystali starożytne DNA, aby przywrócić do życia te prehistoryczne zwierzęta. Proces ten obejmował klonowanie i edycję genów, co pozwoliło na odtworzenie charakterystycznych cech wilka strasznego.

Naukowcy z Colossal Biosciences porównali genomy wilka strasznego i wilka szarego, identyfikując 20 różnic w 14 genach. Następnie edytowali te geny w komórkach pobranych od żyjących wilków szarych, aby wyrażały cechy wilka strasznego. Materiał genetyczny został przeniesiony do komórki jajowej psa domowego, a gotowe zarodki umieszczono w matkach zastępczych, które po 62 dniach urodziły genetycznie zmodyfikowane szczenięta.

Colossal Biosciences planuje wykorzystać podobne techniki do przywrócenia innych wymarłych gatunków, takich jak mamut włochaty, do 2028 r. Firma współpracuje z organizacjami ochrony przyrody oraz plemionami MHA Nation, które wyraziły chęć posiadania wilków strasznych na swoich ziemiach. To osiągnięcie jest ważnym kamieniem milowym dla nauki i ochrony przyrody, pokazując potencjał biotechnologii w przywracaniu wymarłych gatunków.