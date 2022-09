Rekord sprawności panelu fotowoltaicznego. Firma bije go 25 raz

Moduł, który pobił dotychczasowy rekord, cechuje się mocą 600 W i ma powierzchnię 2,807 metra kwadratowego. Składa się on z 66 dużych ogniw fotowoltaicznych o wymiarach 210 na 210 mm każde.

Trina Solar informuje, że to pierwszy raz w historii, kiedy moduły wykonane z ogniw TOPCon typu n przekraczają barierę 24 proc. sprawności. Jednocześnie, w lipcu 2022 roku firma mogła pochwalić się innym rekordem, który został uznany przez State Key Laboratory of PV Science and Technology w Chinach. Wówczas ogniwa PERC oferowane przez Trina Solar osiągnęły sprawność na poziomie 24,5 proc.