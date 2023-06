Marzysz o pokonaniu swoich słabości i udowodnieniu sobie, że jesteś w stanie przezwyciężyć strach? Nie pozwól, aby powstrzymały Cię przed tym obawy! Proponujemy kilka technik, które pomogą Ci zrelaksować się, poczuć się pewniej i w pełni cieszyć się tym niesamowitym doświadczeniem. Skok spadochronowy może być wyzwaniem dla Twojego umysłu. Jak sobie w tym pomóc? Przede wszystkim przygotuj się na to, co będzie się działo. Samolot wzniesie się na wysokość ok. 4000 metrów, następnie czeka Cię skok w tandemie z instruktorem. Przez niecałą minutę będziecie swobodnie spadać, po czym spadochron zostanie otwarty i czeka Was jeszcze około 7 minut lotu. Wizualizacja udanego skoku to technika, która może być bardzo pomocna. W dodatku jest bardzo prosta! Zamknij oczy i wyobraź sobie, jak stoisz na krawędzi samolotu, a następnie przełamujesz lęk i skaczesz. Zwizualizuj sobie, jak swobodnie unosisz się w powietrzu, czując ekscytację i radość z przezwyciężenia niepokoju. Oczami wyobraźni zobacz udane lądowanie i poczuj ogarniającą Cię satysfakcję. Ta pozytywna wizualizacja pomoże Ci wzmocnić wiarę we własne umiejętności i w to, że możesz pokonać swoje obawy. Wpływ na uspokojenie umysłu i ciała może mieć również praktykowanie technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie. Znajdź spokojne miejsce, usiądź wygodnie i skoncentruj się na swoim oddechu. Powoli i głęboko wdychaj powietrze, a następnie równie powoli je wydychaj. To niezwykle prosta, ale zaskakująco skuteczna technika, która pomoże Ci nieco zmniejszyć napięcie i obniżyć poziom stresu. Jeśli wciąż masz jakiekolwiek pytania, nie wahaj się zwrócić do instruktora. To on jest specjalistą, który posiada doświadczenie i wiedzę odpowiednie do tego, aby rozwiać Twoje wątpliwości i pomóc Ci poczuć się pewniej. Pokonanie własnych słabości i przezwyciężenie strachu to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju, które przyniesie Ci ogromną satysfakcję i wzmocni Twoją pewność siebie na długie lata. Podejmij wyzwanie, a nie pożałujesz!