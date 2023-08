Sposób na upał na przystankach. Jest pomysł na ich chłodzenie

Upał w mieście często jest nie do zniesienia. Niewielka ilość zieleni miejskiej i wiele powierzchni, które mocno rozgrzewają się od promieni słonecznych, sprawiają, że trudno o zapewnienie komfortu cieplnego. Naukowcy z Uniwersytetu Sewilli pochylili się nad tym problemem i opracowali rozwiązanie, które przyniesie ulgę pasażerom w gorących dniach.

Na "chłodzący przystanek" składać będą się cztery podstawowe komponenty - podziemny zbiornik, w którym woda będzie przechowywana nocą, zamknięty obwód, w którym woda będzie krążyć w porze najwyższych temperatur, panele umieszczone na zadaszeniu, które dostarczają energię do pomp wody oraz czujniki temperatury, które będą też wykrywać obecność oczekujących na autobus.

- To rozwiązanie inne niż klimatyzator, który wytwarza zimne powietrze. Konstrukcja emanuje świeżością, podobnie jak lodówki - mówi Jose Sanches, główny autor badania. - Mimo że składa się z większej liczby elementów, jego produkcja jest tańsza niż zwykłych przystanków autobusowych -dodaje.

Prototypowa wiata przystankowa składa się z 24 modułów chłodzących. Do tego zastosowany został zbiornik wody o pojemności 500 l. Zastosowana technologia generowania energii i cyrkulacji wody nazywa się Falling-Film. Z treści artykułu opublikowanego w serwisie Science Direct wynika, że rozwiązanie to było w stanie obniżyć temperaturę powierzchni z 25,5 do 17,9 stopni Celsjusza.