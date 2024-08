Sprawdź, czy masz w ogrodzie. Możesz dostać nawet milion złotych kary

Ze względu na jej szybkie rozprzestrzenianie, pistia negatywnie oddziałuje na lokalne rośliny i zmniejsza różnorodność biologiczną. GDOŚ informuje, że obecność sałaty wodnej może prowadzić do zmniejszenia populacji lub eliminowania rodzimych gatunków.

W odpowiedzi na to zagrożenie instytucja postanowiła wpisać roślinę na listę IGO. Oznacza to, że od 2 sierpnia 2024 r. posiadanie, uprawa i hodowla pistii rozetkowej będą zabronione , a nieprzestrzeganie tych przepisów będzie wiązało się z surowymi karami. Co należy zrobić, jeśli już posiadasz tę roślinę w swoim ogrodzie?

Osoby, które już posiadają sałatę wodną, muszą uzyskać zezwolenie na jej uprawę, składając wniosek do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Brak odpowiednich zezwoleń może skutkować wysokimi karami. GDOŚ komunikuje, że niezastosowanie się do przepisów może prowadzić do kary finansowej sięgającej 1 miliona złotych, a także do możliwości aresztu czy pozbawienia wolności. Przepisy te dotyczą nie tylko posiadania pistii, ale również jej sprzedaży i transportu.