Telewizor w czasie burzy. Czy odłączać antenę?

Gdy zastanawiamy się, jaki sprzęt wyłączyć w czasie burzy , zazwyczaj myślimy przede wszystkim o urządzeniach RTV czy komputerach osobistych. Są to urządzenia drogie, które przeważnie uznajemy za wrażliwe na przepięcia, co jest zresztą słuszne. Często można spotkać się z dyskusjami, które dotyczą tematu wyłączania elektroniki w czasie burzy . Wiele osób uważa, że to niepotrzebne, a fakty mówią, że jest to najlepsza metoda zabezpieczenia sprzętu.

Jeśli już decydujemy się na odłączenie sprzętu od prądu w trakcie burzy, zazwyczaj po prostu wyłączamy zasilanie listwy lub odpinamy urządzenie od gniazdka sieciowego. Czasem to wystarcza, lecz warto spojrzeć też na inne przewody, które dołączone są do urządzenia.

Anteny - satelitarne czy te do odbioru telewizji naziemnej DVB-T - mogą być przyczyną kosztownych problemów. Jeśli piorun burzowy uderzy w antenę, możliwe, że kabel antenowy uszkodzi odbiornik telewizyjny. Z tego względu należy pamiętać, by w trakcie burzy odłączyć kabel antenowy od telewizora.

Sony przygotowało poradnik, w którym wyjaśniono, jak przygotować się do burzy. Wynika z niego, że elektronikę należy zabezpieczać przed takimi zagrożeniami kompleksowo. Sony radzi, by telewizor odłączyć nie tylko od sieci i anteny. Wśród zaleceń znalazło się też odpięcie przewodu internetowego oraz HDMI. W przypadku wyładowania każde urządzenie, takie jak dekoder czy router, może w teorii przenieść napięcie do określonego portu telewizora, co może doprowadzić do uszkodzenia.