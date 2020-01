Joy-Cony Nintendo Switch przerobione na styl GameCube. To domowy projekt

Twórca z kanału Shank Mods potrzebował do tego kilku rozebranych oryginalnych gamepadów, trochę części elektronicznych i drukarki 3D. Oczywiście też różnych narzędzi jak zestaw wkrętów czy lutownica i innych przyborów.

Był to bardzo pracochłonny projekt i nie obyło się bez poprawek. Wszystko zostało uwiecznione w skrótowej formie na kanale Shank Mods. Własnoręcznie zmodyfikowane Joy-Cony w pełni działają i mogą być z powodzeniem używane z przenośną konsolą Nintendo Switch. Pomyślcie o graniu w klasyki na zaopatrzonej w te pady konsoli. A może wręcz przeciwnie? Retro kontrolery i np. Wiedźmin 3.

Niestety na razie nie udostępniono dokumentacji, ale w opisie filmu widnieje notatka, że niedługo to się zmieni. Jeśli chcecie mieć coś podobnego, ale prościej, bo tylko dzięki zakupowi, to Nintendo wypuściło dedykowany gamepad przewodowy do Switcha podobny do tego z GameCuba. Został wprowadzony specjalnie na potrzeby gry Super Smash Bros Ultimate na Nintendo Switch.

Źródło: Shank Mods @ YouTube