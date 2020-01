Bezprzewodowe słuchawki douszne Jabra Elite 75t. Czy na pewno lepsze od poprzednika?

Jabra Elite 75t, to następca cenionych 65t (i 65t active, które są prawie identyczne). Poprzednik zdobył uznanie przede wszystkim za stosunek jakości do ceny. Niezwykle funkcjonalne i dobrze brzmiące słuchawki kosztują ok 550 zł, co plasuje je mniej więcej na średniej półce cenowej wśród słuchawek typu true wirelss.